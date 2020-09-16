Mizalle yeni sezon koleksiyonu tanıttı

Mizalle yeni sezon koleksiyonu tanıtıldı. Sezonun trend renk ve detayları ile süslenen yeni sezon koleksiyonunda, kadın ve genç kadın modelleri kendine yer buluyor. 14-54 yaş arasındaki kadınlara hitap eden koleksiyonda tanıtılan ürünlerde yer alan şık ve modern detaylara bayılacaksınız. İşte Mizalle yeni sezon koleksiyonu sizlerle...
Sonbahar/Kış Mizalle Kadın Koleksiyonu
Yükseliş ve Sürdürülebilirlik temalarında hazırlanan Sonbahar/Kış koleksiyonu gücünü, dinamik ve modern renklerden, günün her anına adapte olan mekan ve zaman sınırlaması olmayan parçalardan alıyor.
Koleksiyonun çıkış noktası olarak, içinde bulunduğumuz süreçte insani bilincin ve varoluş farkındalığının yükselişi seçilmiştir. Yükseliş temasıyla hazırlanan koleksiyon, zaman ve mekandan bağımsız sürdürülebilir parçalardan oluşmaktadır. Koleksiyonda mücevher tonları, mor, vişne, bej ve haki renk tonları ağırlıklı olarak kullanılmıştır. Güçlü omuzlar, pilise detaylar, rahat silüetler, scarf desenler, Retro volanlar ve fırfırlar, baskın çiçek desenli parçalar kendine yer bulmaktadır.
Kadınlara iş, dinlenme ve sosyal yaşamda mekanlar arası kesintisiz geçişe izin veren, birden çok mevsimde kullanım imkanı sunan konforlu ve modern tasarımları Mizalle.com web sitesi üzerinden inceleyebilir, beğendiğiniz modeli hızlı kargo avantajı ile satın alabilirsiniz.
Sonbahar/Kış Mizalle Genç Kadın Koleksiyonu
Mizalle Sonbahar/Kış koleksiyonunda yer alan genç kadın modelleri, özgünlüğü ve kendi arayışını oluşturmaya çalışan kadınlar göz önüne alınarak hazırlanmıştır. Koleksiyon sürecinde, parçaların sürdürülebilirliğine, işlevselliğine ve bununla birlikte ev ve günlük yaşama ayak uydurabilirliğine önem verilmiştir.
Gücünü enerjik, özgüvenli ve özgür karakterden alan yeni sezon genç kadın koleksiyonun alt temalarında ise Old School ve Hayalperest temalarına yer verilmiştir.
Neon, mor, bordo, haki, petrol tonları ve parlak renkler ve soft tonların hakim olduğu koleksiyonda, polo yaka spor üstler, maskülen takımlar, oversize t-shirtler, batik ve Retro desenler ve dokulu kumaş tasarımlar keşfedilmeyi bekliyor.
Kadınların, tüm zorluklara rağmen içinde bulunduğu durumdan daha güçlü çıkabileceği, enerjileri ile sorunları atlatabileceklerini görselleştiren yeni sezon modellerini MİZALLE web sitesi üzerinden inceleyebilirsiniz.
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