Mizalle 2022 İlkbahar-Yaz koleksiyonunu tanıttı

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Mizalle, Beşiktaş Four Seasons Hotel Bosphorus'da gerçekleştirilen lansman ile 2022 İlkbahar-Yaz koleksiyonunu tanıttı.

2022 İlkbahar-Yaz koleksiyonlarını paylaşmanın mutluluğu içerisinde olduğunu söyleyen Mizalle Yönetim Kurulu Başkanı M. Eymen Saraç, "Birbirinden farklı koleksiyonlarımız, üreten, hayatın ve iş yaşamının her alanında olan, sosyal yaşamı aktif, bilgi ve tecrübesi ile yaşayan kadınlara yönelik olarak tasarlandı. Bu sezon Mizalle kadını; pozitif, doğal, sakin, kendinden emin, merak uyandıran, ilham verici ve modern koleksiyonlarımızdan ihtiyaca uygun ürünleri tarzlarına uygun olarak kombinleyebilecek." dedi.

Ali Koç ve Eymen Saraç

Her koleksiyonunda kadınların aradığı şıklığı farklı formlarda sunan markanın özel davetine iş ve cemiyet hayatından birçok tanınmış sima katıldı. Koç Holding Bilgi Grubu Başkanı ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da davette koleksiyonları yakından inceledi.

Burcu Şendir, Bestemsu Özdemir, Petek Ertüre