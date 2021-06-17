Bir Zamanlar Çukurova'nın final tarihi sosyal medyada merak konusu oldu. Peki Bir Zamanlar Çukurova final yapacak mı?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA FİNAL Mİ YAPIYOR?



Murat Ünalmış, Kerem Alışık, Hilal Altınbilek, Nazan Kesal ve Furkan Palalı gibi ünlü oyuncuları buluşturan dizinin yeni sezonda da devam edeceği öğrenildi.

Adana'da çekilen dizinin yeni bir değişiklik olmazsa 103. bölümde sezon finali yapması planlanıyor. (Tv100)