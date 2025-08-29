Büyülü atmosferi ile sizi hayran bırakacak sonbahar temalı filmler
Soğuyan havalara eşlik edecek, yürek ısıtan dostluklar ve kalbinizi burkan aşk hikâyeleriyle dolu sonbahar ruhuna uygun film önerileri karşınızda.
- 1
Sonbaharın melankolisini sevenler için hazırladığımız bu film listesi, hem görsel bir şölen hem de ruhunuzu ısıtacak hikâyelerle dolu.
- 2
1. CAN DOSTUM (1997)
Will, bir üniversitede hademelik yapan, üstün zekâlı bir gençtir. Sokak kavgalarına karışmaktan kendini alıkoyamaz ve bu yüzden başı sürekli derde girer. Hapse girmek üzereyken, yeteneklerini fark eden profesör Sean McGuire sayesinde kurtulur. İkili arasında yapılan bir anlaşma zamanla derin bir dostluğa dönüşür.
IMDb: 8.3/10
- 3
2. CENNETTEN ÇOK UZAKTA (2002)
1950’lerin Amerika’sında Whitaker ailesi dışarıdan bakıldığında huzurlu bir yaşam sürmektedir. Ancak Cathy, bir gün kocası Frank’i başka bir erkekle yakalayınca bu görüntü yıkılır. Çift bu konuyu hiç konuşmadan hayatlarına devam etmeye çalışır, ancak aralarındaki mesafe giderek artar. Yalnızlık içinde kalan Cathy, siyahi bahçıvanları Raymond ile dostane bir bağ kurar. Bu durum, kasabadaki insanların tepkisini çeker ve Cathy için hayat daha da zorlaşır.
IMDb: 7.3/10
-
- 4
3. EKİM DÜŞÜ (1999)
Coalwood kasabasında yaşayan Homer Hickam, babası gibi madenci olacağı bir geleceğe mahkûm görünmektedir. Ancak 1957’de Sputnik’in uzaya fırlatılması, onda roketlere karşı büyük bir merak uyandırır. Üç arkadaşıyla birlikte denemeler yapmaya başlar. Kasabada çoğu kişi bu çabayı anlamsız bulsa da bir öğretmenleri onlara inanır ve Ulusal Bilim Yarışması’nda büyük ödül alabileceklerine ikna eder.
IMDb: 7.8/10
- 5
4. MANCHU (2010)
Bir hapishanede geçen film, kadın mahkûmların yaşadığı zorlu hayatı ve özgürlük için verdikleri mücadeleyi anlatıyor. Hikâye, aynı zamanda trajik bir aşkı da merkezine alıyor.
IMDb: 6.8/10
- 6
5. GÖL EVİ (2006)
Dr. Kate Forster, kariyerinde yeni bir sayfa açmak için şehir değiştirir ve yaşadığı güzel göl evini geride bırakır. Evin yeni kiracısı Alex ile posta kutusu aracılığıyla iletişim kurmaya başlar. Ancak ikili, birbirlerinin farklı zaman dilimlerinde yaşadığını keşfeder. Bu imkânsız aşk hikâyesi, zamanın ötesinde bir bağın varlığını sorgulatır.
IMDb: 6.8/10
-
- 7
6. İHTİRAS RÜZGARLARI (1994)
1900’lerin başında, emekli Albay William Ludlow Montana’da üç oğluyla birlikte sakin bir hayat sürmektedir. Birinci Dünya Savaşı başladığında oğulları savaşa katılır ve en küçükleri Samuel ölür. Bu trajedinin ardından, kardeşi Tristan Samuel’in nişanlısı Susannah ile yakınlaşır. Aile içindeki bu aşk üçgeni, ilişkileri karmaşık bir hâle getirir. Tristan ise kardeşinin ölümünden dolayı büyük bir vicdan azabı içindedir.
IMDb: 7.5/10
- 8
7. KADIN KOKUSU (1992)
Paraya ihtiyacı olan Charlie, görme engelli emekli Albay Frank Slade’e hafta sonu boyunca refakat etmeyi kabul eder. Ancak bu görev, düşündüğünden çok daha zorlayıcıdır. Frank, New York’ta unutulmaz bir hafta sonu planlamıştır: şarap, tango, lüks arabalar ve hayatı sorgulatan anlarla dolu bir yolculuk. Al Pacino bu rolüyle kariyerinin ilk ve tek Oscar ödülünü kazanmıştır.
IMDb: 8.0/10
- 9
8. KASIMDA AŞK BAŞKADIR (2001)
İş odaklı, soğuk bir adam olan Nelson Moss ve hayatı özgürce yaşayan Sara Deever bir sürücü sınavında tanışırlar. Sara, Nelson’a bir ay boyunca birlikte zaman geçirirlerse onu daha mutlu birine dönüştüreceğini söyler. Başta isteksiz olan Nelson, hayatındaki kayıpların ardından bu teklifi kabul eder. Beklentisiz başlayan bu ilişki, ikisinin de hayatını değiştirecektir.
IMDb: 6.7/10
-
- 10
9. NEW YORK’TA SONBAHAR (2000)
Çapkın ve umursamaz bir adam, saf ve genç bir kadına âşık olur. Bu beklenmedik aşk, adamın hayata bakışını değiştirir ve onu olgunlaştırır.
IMDb: 5.6/10
- 11
10. SAKLAMBAÇ (2005)
David Callaway’in eşi aniden ölür ve küçük kızı Emily büyük bir travma yaşar. Baba-kız taşındıktan sonra Emily, Charlie adında hayali bir arkadaş edinir. Başta masum görünen bu durum, korkutucu olaylarla birlikte David’i Charlie’nin gerçek olabileceğine inandırır. Emily’nin bu varlıkla bağı, onları kabus gibi bir gerçeğin ortasına sürükler.
IMDb: 5.9/10
Foto Kaynak: imdb/istockphoto