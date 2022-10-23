Bir scooter faciası daha!

Antalya'da, otomobilin çarptığı elektrikli scooter üzerindeki lise öğrencileri Mahmut Yağız Balcı (18) ile Ada Kayahan (18) hayatını kaybetti.
Kaza, gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Portakal Çiçeği Caddesi'nde meydana geldi. Üniversite sınavına hazırlanan lise öğrencileri Mahmut Yağız Balcı ile Ada Kayahan, dershaneden çıktıktan sonra arkadaşları ile buluşup yemek yedi ve evlerine gitmek için elektrikli scootera bindi.
2 ARKADAŞ KURTARILAMADI
Balcı'nın kullandığı scooter, süratli olduğu iddia edilen Can G.'nin idaresindeki otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Balcı ve Kayahan, yola fırladı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan 2 arkadaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Cenazeler, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Balcı ile Kayahan'ın çocukluk arkadaşı oldukları, Balcı'nın kız arkadaşını evine götürmeye gittiği öğrenildi.
Bu arada otomobil sürücüsü Can G. gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
CENAZELERİ MORGDAN ALINDI
Kazada hayatını kaybeden Mahmut Yağız Balcı ve Ada Kayahan'ın cenazelerini teslim almaya aileleri ve arkadaşları geldi. Balcı ve Kayahan'ın yakınları Antalya Adli Tıp Kurumu morgu önünde uzun süre gözyaşı döktü.
ANNE GÜÇLÜKLE AYAKTA DURABİLDİ
Cenazelerin araca yüklendiği sırada Mahmut Yağız'ın annesi Ela Balcı, güçlükle ayakta durabildi. Kayahan'ın cenazesi defnedilmek üzere Manavgat ilçesi Ahmetler Mahallesi'ne, Balcı'nın cenazesi ise Kurşunlu Mezarlığı'na götürüldü.
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