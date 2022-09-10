"Elektrikli scooter ölüm saçıyor"

Son zamanlarda sürüşü yaygınlaşmaya başlayan sokak ve caddelerde hatta trafikte bile kullanılan scooterların ölümlere ve ciddi yaralanmalara neden olduğu tespit edildi. Hastanelerin acil servislerine scooter kazaları nedeniyle başvuran vakalarda ciddi bir artış devam ediyor. Uzman doktorlar kazaların sadece sürücülerde değil çoklu taşıma sırasında düşen, yayalara çarpma ve araç altında ezilmelere kadar birçok kişiyi tehlikeye attığını ve yaşlı, gebe gibi mağdurlarında olduğu kazalar sonuçlandığını açıkladı.

Diyarbakır Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Dr. Mehmet Özel, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada yaz mevsimi ve serin hava saatlerinde vakaların acile başvurularının arttığını dile getirdi. Özel, “Scooterlar da artık temel ulaşım aracı olarak kullanılıyor. Özellikle elektrikli scooter dediğimiz bu ulaşım araçları şehrimizde çok yaygın kullanılmakta. Elektrikli scooter araçlarında şehrimizin özellikle ana caddelerinde, yaya yollarında, yürüyüş parkurlarında, çocuk parklarında ve özellikle en tehlikelisi de araçların trafiğe açık olduğu alanlarda aktif kullanılmaktadır. Elektrikli scooterlarda sürücüler, uygunsuz bir şekilde sürücünün yanına binen ekstra yolcular, sürücüyle çarptığı yayalar veya diğer ulaşım araçlarından dolayı o doğan kazalardan dolayı da yaralanma görüyoruz. Özellikle yaz döneminde içermek şekilde çok ciddi scooter yaralanmalarından dolayı acil servis başvurularına rastladık” diye konuştu.

"BEYİN KANAMALARI VE KALICI HASARLAR OLUŞUYOR"

Kazalarda sadece sürücülerin yaralanmadığını, yayaya çarpmalardan kaynaklı beyin kanaması ve kalıcı hasarın olduğu ağır vakalar oluştuğunu belirten Dr. Mehmet Özel, gebe ve yaşlılarda kırık ve travma ihtimali daha yüksek olduğunu aktardı.

Dr. Özel, “Hastaneye başvurularda özellikle en çok rastladığımız şey olarak yaş grubu diye ayırsak çocuk yaşlarından tutun yetişkin, yaşlılar hatta gebeler bile bu grup içerisinde. Çünkü sadece dediğim gibi sürücü değil, yolcu veya yaya yürüyene çarpmasından dolayı ya da bir başka bir ulaşım arasına çarpmasından dolayı kazalar oluyor. Giden bir cismi aniden durduğunda ya da düştüğünde koruyucu bir ekipman veya başka bir şey olmadığından dolayı direkt tramvaya açık olduğu için baş boyun ve yüz yaralanmaları çok sık görülüyor. Baş boyun yüz yaralanmaları derken bu basit bir sıyrık yüzde bir kesiden tutun da yüz kemiklerini, kafatası kemiklerini kırıklara, beyin kanamasına kadar neden olabiliyor. Bu hasta gruplarında hastalar yoğun bakıma yatıyor. Ameliyata girmek zorunda kalıyorlar. Kalıcı sakatlıklar doğabiliyor, çok büyük sıkıntılar oluyor. Onun dışında ikincil olarak bizim uzuv dediğimiz bu ön kol, bacak bu tarz ekstremite yaralanmaları da olabiliyor. Bu yaralanmalarda en çok el bilek, ayak bileği düzeyinde kırıklar oluyor. Bunlar basit atele de taburcu da edilebiliyor. Ama dirsek işte ön kol dediğimiz veya kalça bölgesi dediğimiz kırıklarında ciddi ameliyat olması gerekiyor hastanın ve uzun dönemde sakat da kalabiliyor. Hastalar karaciğer, dalak yaralanmasıyla, aynı zamanda akciğer zedelenmesi, sönmesiyle de gelebiliyor. Bizim Acil Tıp olarak ayaktan tedavi edip taburcu ettiğimiz hasta grubu olmakla beraber hastaneye yatışını yaptığımız, yoğun bakımda takip ettiğimiz ve ameliyat için ameliyathaneye gönderdiğimiz hasta grubu da oluyor” dedi.