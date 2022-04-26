Scooter kazaları literatüre girdi! Kırık sayısında artış

Gençlerin büyük bir ilgi gösterdiği, elektriksel bir donanımdan oluşan scooter, büyük şehirlerin vazgeçilmezleri arasına girdi. Ekonomik ve eğlenceli bir ulaşım aracı olan ve sadece 18 yaş üstündeki kişilerin kullanımına izin verilen scooterler, çevre dostu olması açısından da ilgi görüyor. Kullanan kişinin güvenliği dikkate alınarak saatte en fazla 18 kilometre hızla gidilebilen scooter nedeniyle, kırıkla sonuçlanan kazalar yine de yaşanıyor.
KAZALAR LİTERATÜRE GİRDİ
Soğuk havalarda, özellikle kar yağışının olduğu günlerde insanların daha sık küçük kazalar geçireceğinin düşünüldüğünü; ancak pratikte durumun tam olarak böyle olmadığını dile getiren Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Levent Küçük, “Özellikle baharda ve yazın insanlar dışarıda daha fazla vakit geçirmeye başlıyor. Spor yaralanmaları, taşıtlardan düşmeler, scooterdan ve bisikletten düşmeler daha çok görülüyor. Son yıllarda sokaklarda her köşede gördüğümüz scooter yaralanmalarında ise gözle görünür, dikkat çekici bir artış meydana geliyor. Ülkemizde scooter yaralanmaları ile ilgili yapılan, literatüre giren, bilimsel tıp dergilerinde yayınlanan çalışmalar bile var. Hatta en çok ayak ve el bileği kırıklarının görüldüğü yapılan çalışmalarda ifade ediliyor. Bunun bir ehliyeti yok ancak dikkatli olmak en güzeli” dedi.
ÇOĞUNLUKLA CERRAHİ OLARAK TEDAVİ EDİLİYOR
Scooterların kişilerin hayatını kolaylaştırdığını, özellikle kısa mesafede çok da keyifli olduğunu dile getiren Doç. Dr. Küçük, “Ancak her işin bir acemiliği vardır ve aslına bakarsanız çok da hızlı gitmesi gerekmiyor kişinin. İlk biniş anında dengeyi sağlayamamaya bağlı olarak düşmeler meydana geliyor çoğunlukla. Biz ortopedistler daha çok el, ayak bilediği kırıkları, dirsek ve omuz kırıklarını çok görüyoruz. Ne yazık ki bu kırıkların çoğu cerrahi olarak tedavi edilmek durumunda kalıyor. O nedenle scooter kullanan kişilere ‘aman dikkat’ demek istiyorum. Yaz aylarını koltuk değnekleriyle veya alçıyla geçirmemek gerekir. İlk biniş anından ininceye kadar azami bir dikkat göstermek gerek” diye konuştu.
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