Scooter kazaları artıyor! Önlemler ne olmalı?

Ezgi'nin ölümünün ardından tekrar gündeme geldi! Scooter trafikte güvenli bir araç mı?
Gaziantep'te önceki gün çok acı bir kaza meydana geldi. Kahreden olayda ehliyetsiz bir sürücünün kullandığı bir otomobilin scootera çarpması sonucu 17 yaşındaki Ezgi Alya Yiğit hayatını kaybetti. Kazanın ardından ise 'Scooter trafikte güvenli bir araç mı?' sorusu tekrar gündeme geldi. Habertürk TV'ye açıklamalarda bulunan Yol ve Sürüş Güvenliği Uzmanı Mert İntepe, scooter kazalarına karşı alınması gereken önlemleri anlattı
Türkiye'de son dönemde çok sayıda scooter kazası meydana geldi. İstanbul Ümraniye'de geçtiğimiz ekim ayında hafif ticari aracının kapısını açarak elektrikli scooter kullanan İlknur Akkaya'nın (40) İETT otobüsünün altında kalarak ölmesine neden olduğu gerekçesiyle yargılanan Rıza Öndil hakkındaki karar dün açıklandı. Sanık, "Taksirle bir kişinin ölümüne neden olmak" suçundan takdiri indirimle 2 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı.
EZGİ'NİN ÖLÜMÜ KAHRETTİ
Ölümle sonuçlanan son kaza ise Gaziantep'te yaşandı. Kahreden olayda bir otomobilin scootera çarpması sonucu 17 yaşındaki Ezgi Alya Yiğit hayatını kaybetti.
Kazanın ardında da "Scooter trafikte güvenli bir araç mı?" sorusu sorulmaya başlandı.
"ANA ARTERLERDE KULANILMAMALI"
Habertürk TV'ye açıklamalarda bulunan Yol ve Sürüş Güvenliği Uzmanı Mert İntepe, şunları kaydetti:
"Aslında 4-5 maddeyi bir araya getirdiğimizde kaza böyle başlıyor. Çünkü bir görünür sebep var. Bir doğrudan sebep var ve bir de kritik faktör var. Ümraniye'deki kazada görünen sebep otobüsün scooterlı arkadaşımızın ezmesi. Ama doğrudan sebebe baktığımızda o aracın orada durması doğru mu? Aynaya bakmadan kapıyı açabilir mi? Bunlar doğrudan sebep. Kritik faktör ise o araç orada durmasa ve kapıyı açmasa bu kaza olur mu böyle bakmak gerekiyor. Yani o araç orada durmasa o kaza olmazdı. Bence böyle bakmak gerekiyor. Öte yandan bu tür kazalar artıyor. Bu nedenle bu tür kazaların önüne geçmek için yeni bir plan yapmak gerekiyor. Ayrıca doğru yerde ve doğru hızda gidiyor muyuz ve ekipmanlarımız var mı bunlara da bakmak gerekiyor.
Scooter kullanımı hakkında da çeşitli düzenlemeler getirildi. Ama mesela iki kişinin kullanması yasak iken çift kişi kullananları da görüyoruz. Ayrıca bu aletler 25-30 kilometre hıza kadar çıkıyor ve dengeniz yoksa fren yapmayı bilmiyorsanız gerçekten kişi tehlikededir. Diğer yandan scooterları kiralayan şirketin denetimi de önemli. Scooter kullanan kişi koruyucu ekipman da kullanmak zorunda. Çünkü bisikletten farkı olmayan bir alettir scooter. Ayrıca her tip yolda da kullanılmaması gerekiyor. Bu kapsamda otoban veya çevre yolu bağlantılarında scooterın kullanılmaması gerekiyor."
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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Scooter kazaları artıyor! Önlemler ne olmalı? - Haberler/scooter-kazalari-artiyor-onlemler-ne-olmali-3409564
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