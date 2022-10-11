Kanseri yendi kazada öldü, kahreden detay ortaya çıktı

İHA

Adana'da müzisyen Ersin Lastikçi, elektrikli scooter ile giderken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi Özdemir Sabancı Bulvarı’nda dün meydana geldi. İddiaya göre, Ersin Lastikçi'nin (38) kullandığı elektrikli scootera arkadan otomobil çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Lastikçi'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Bu arada Lastikçi'nin kazadan önce sırtında asılı olan gitarı bu kez cansız bedeninin üzerine kondu. Bu durumu gören vatandaşlar duygulu anlar yaşadı. Polislerin olay yerindeki incelemelerinin ardından cansız beden, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.

"ATAMA BEKLİYORDU"

Lastikçi'nin eniştesi, beden eğitim öğretmeni Ersin Aydınalp, kayınbiraderinin 2 yıl önce yakalandığı lenf kanserini çok büyük mücadeleyle yendiğini belirterek, "Benim gibi beden eğitim öğretmeni ancak, atanamadı. Kansere yakalandı yendi. Bu nedenle özür grubundan atama bekliyordu. Ayrıca amatör olarak müzisyenlik yapıyor. Dün de yine sanırım arkadaşlarıyla müzik yapmaya giderken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti" dedi.

"MUTLAKA BİR ÇÖZÜM BULUNMALI"

Aydınalp, sürücü öğretmenliği de yaptığını belirterek, elektrikli scooter konusunda hem sürücülere hem de yetkililere seslenerek, "Daha bir yıl olmadı komşum scooter kullanırken öldü. Bugün ise kayınım öldü. Buna mutlaka bir çözüm bulunmalı. Hem diğer araç sürücüleri hem de scooter kullanıcıları daha duyarlı olmalılar. Bu konuda bilinçlenmemiz lazım" diye konuştu.