Antalya'da scooter sürücüsü kaza kurbanı!

İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Parsaei, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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