Bir oltalama saldırısı ortalama 100 bin dolara mal oluyor! Haberler

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Hacker’ların radarında KOBİ’ler yer almaya devam ediyor. Alman sigorta şirketi HSB'nin yaptığı son araştırmaya göre, ABD’deki KOBİ’lere yönelik geçen yıl yoğun şekilde şüpheli e-postalar atıldı. Çoğunlukla kimlik avı içeren e-postaları atan ‘hacker’ların amacı ise KOBİ çalışanlarından hileli hesaplara on binlerce dolar paranın yatırılmasını sağlamak görünüyor.

Yapılan anketin sonuçları ilginç bulgular taşıyor. Anket sonuçlarına göre, ABD’li KOBİ yöneticilerinin yüzde 58'i, şüpheli e-postaların geçen yıldan beri ciddi derecede arttığını belirtirken, üçte birinden fazlası, ödeme isteyen üst düzey bir yönetici veya satıcı gibi davranan birinden e-posta aldıklarını aktarıyor.

Anket sonuçlarındaki en dikkat çekici noktanın kimlik avı e-postasına karşı KOBİ çalışanlarının reaksiyonları olduğunu belirten siber güvenlik kuruluşu Bitdefender Türkiye’nin Genel Müdürü Barbaros Akkoyunlu, hacker’ların attıkları oltaya KOBİ çalışanlarının yarısının düştüğünü ve şirketlerinin hesaplarındaki parayı transfer ettiğini vurguladı.

Çalışanların yaklaşık olarak yüzde 37’si şirket hesabından hackerlerin hesabına 50 bin ile 100 bin dolar aktarırken, yüzde 11’i de yaklaşık 10 bin dolar aktardığını raporluyor.

PANDEMİ SONRASI ARTTI

Covid-19 salgının tüm dünyayı etkisi altına almasıyla birlikte ofislerini evlerine taşıyan birçok şirketin çalışanları tüm iş trafiğini e-postalar üzerinden yönetiyor. Bu süreçte e-posta trafiğinin çoğalması ile birlikte hackerlerin de oltalama saldırılarını artırdığını aktaran Akkoyunlu, şirket yöneticilerinin kimliklerine bürünen hackerlere karşı çalışanların daha dikkatli ve araştırmacı olmalarını, KOBİ’lerin ise siber güvenlik çözümlerini yeniden değerlendirmeleri gerektiğinin altını çiziyor.

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On binlerce dolar zarara uğramanın sadece tek bir e-posta üzerinden gerçekleşebildiğini ve sonrasında yaşanan itibar kaybının onarımının ise ciddi zamanlar alabileceğini belirten Akkoyunlu’ya göre, başta KOBİ’ler olmak üzere birçok şirketin, dolandırıcılık ve finansal veri hırsızlığını önlemek için profesyonel desteklerden yararlanması gerekiyor.