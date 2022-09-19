Bir Küçük Gün Işığı heyecanlı anlara sahne oldu. Bir Küçük Gün Işığı son bölümde; Elif, Hakan'ın arkasında bıraktığı borçları nasıl ödeyeceğini bilemezken bir de işini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Güneş'in varlığını kabullenemezken onunla bir bağ kurmaya, onun için endişelenmeye başlar. İşte Bir Küçük Gün Işığı 2. bölümde yaşanan gelişmeler...