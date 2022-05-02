Türkiye'de futbol İstanbul tekelinde olsa da pek az bilinen şeylerden biri Trabzon'da cumhuriyet öncesinde de futbolun oynandığıdır. Trabzonspor'a yakın spor yazarı Erdal Hoş'un aktardığına göre 1910'larda yıllarda kadınlar, futbol maçlarını izlerken 1927'de Çalıkuşu isimli kadın dergisi, futbol müsabakası düzenliyor. Trabzonspor kuruluşundan sonra kısa süre içinde ülke futboluna yön veren kulüplerden biri oluyor.

2000'lerde Süper Lig ya da alt liglerde bir maçı izlediğinizde Trabzon'un plaka kodu olan 61'i forma numarası olarak seçmiş futbolcuya denk gelmeniz çok olasıdır. Trabzon'un bir ilçe takımı Süper Lig'e çıktı, ikincisi ise Türkiye Kupası'nda üst turları gördü ve adından söz ettirdi; Avrupa Ligi'ne antrenör ihraç etti. Tüm bunların dışında Trabzon, halihazırda Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın en büyük dördüncü futbolcu havuz oldu.

1990'ların sonundan itibaren yeniden yükselişe geçen ve rekabetçi olan Trabzonspor bu milli oyuncularını elinde tutmakta zorlansa da işler artık değişmişe benziyor. Trabzon şehir olarak İstanbul, Ankara, İzmir'in yanında cazibe merkezi midir bilinmez ancak Trabzonspor, futbolcular açısından tercih edilen kulüplerden biri haline dönüştü.

TRABZONLU BİR ÇOCUK, İSTANBULLU'YA GÖRE DAHA ŞANSLI!

Bunların da dışında sürekli olarak göç alan bu şehirlerin futbol alanları yıllardır istikrarlı şekilde yok olurken Trabzon 'futbol şehri' olarak kalmayı başardı; Trabzonspor da tesisleşmesini sürdürüyor. Yani Trabzon'da doğan bir çocuğun futbola erişimi kolay olduğu gibi futbol pratiği yapabileceği saat de, profesyonel liglerde forma giyme şansı da diğer şehirlerde doğan yaşıtlarına göre fazla. İstanbul'da son 35 yılda 100'den fazla nizami futbol sahası yok olurken gelinen noktada U12 Ligi düzenlemek bile zora girdi. Trabzonspor ise 2020'de Özkan Sümer Futbol Akademisi'ni açtı.

'TRABZON KİMLİĞİ'NE DÖNÜŞ BAŞLADI

Tarihler 25 Aralık 2018'i gösterirken Trabzonspor, Fenerbahçe'yi konuk edecekti ve çalkantılı bir süreçten geçiyordu. Bordo-mavililerde kaptanlar Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak kadro dışı bırakılmıştı. Fırtına o maça altyapısından yetişen Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen ve zaten şans bulan Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı'yla çıkmış; rakibini de 2-1 mağlup etmeyi başarmıştı. O galibiyet birçok şeyin de başlangıcı oldu. Dönemin teknik direktörü Ünal Karaman'la birlikte birçok genç futbolcu şans bulmaya başladı.

UĞURCAN, YUSUF, ABDÜLKADİR VE ABULKADİR A MİLLİ OLDU

Uğurcan devraldığı kaleyi bir daha hiç bırakmadı ve A Milli Takım'a kadar yükseldi. Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür, Avrupa'nın devlerini peşlerine taktı ve onlar da A Milli oldu. Yusuf devamında Lille'e transfer oldu. Abdülkadir sakatlıklarla boğuştuktan sonra şampiyonluk yaşadı.

HÜSEYİN, SERKAN VE ABDURRAHİM U21'E GİTTİ

Hüseyin Türkmen zaman zaman 11'de oynadı, bazen eleştirildi ama rotasyonun parçası oldu. Çeşitli kulüplerde alt liglerde top koşturmuş olan Abdulkadir Parmak 24 yaşında formasına kavuştu; ertesi sezon 45 maça çıktı. 2019'da o da A Milli Takım formasını Moldova karşısında sırtına geçirdi. Serkan Asan da rotasyona dahil oldu. Hüseyin Türkmen'le birlikte U21 Milli Takımı'nın oyuncu havuzuna girdi. Abdurrahim Dursun da Fırtına'nın U21 Milli Takımı'na gönderdiği isimlerden oldu. Trabzonspor yeniden rekabetçi olmayı başarırken takım da Trabzon kimliğini hatırlamaya başladı.

FUTBOL SAHASI GOL ATAR MI? BAZEN EVET

2021'de pandemi nedeniyle Antalya'da oynatılan U19 Gelişim Ligi play-off'unda yer alan kulüpler arasında tesislerinde en çok nizami futbol sahası barındıran iki kulüp final oynadı. Galatasaray'ı yenen Trabzonspor kazanan taraf oldu. Avrupa'nın ekonomik açıdan en eli rahat kulüpleri dahil tesisleşmeye ve tesislerindeki futbol sahası sayısını artırmaya giderken bu açıdan en fazla imkana sahip iki kulüpten biri olan Trabzonspor'un futbolcu üretme konusunda diğer kulüplerden daha başarılı olduğu ortada. Bu avantajın yıllar içinde makası açıp açmayacağını zaman gösterecek ancak uzmanlara göre saha, imkan ve yetişen futbolcu sayısı arasında paralellik var.

MİLLİ FUTBOLCU SAYISI ARTABİLİR!

TÜFAR'ın araştırmasına göre A Milli Takım formasını 10 ve daha fazla maçta forma giyen 225 oyuncunun 12'si Trabzon doğumlu, 13'ü ise futbol altyapısını Trabzon'da aldı. Son yıllarda gerek A Milli gerek alt yaş milli takımlarına düzenli olarak futbolcu veren Trabzonspor'un tesislerindeki imkanların daha da artmasıyla birlikte A Milli Takım'a vereceği oyuncu sayısının artması da şaşırtıcı olmaz. Üstelik şehrin futbolla kurduğu bağ bu kadar güçlüyken. İstanbul ve İzmir'den sonra en çok milli futbolcu veren dördüncü şehir olan Trabzon, kendisinden daha fazla nüfusa sahip şehirleri bu alanda geride bırakıyor.

GENÇLERE YATIRIM BAŞKA ŞEHİRLERE DE TAŞTI

Trabzonspor'un son dönemde genç futbolculara yaptığı yatırım şehrinden ibaret de kalmadı. Yıllardır Altınordu'dan zaman zaman transfer yapan bordo-mavililer 2021-22 sezonunda Enis Destan (19), Emrehan Gedikli (18), Kerem Şen (19), Batuhan Kör (20), Taha Altıkardeş'i (18) transfer etti. Bordo-mavililer bu hamlelerle birlikte gençleşmeyi Trabzon'la sınırlandırmadıklarını ve sürdürülebilir bir yapılanmayı planladıklarını da gösterdi.