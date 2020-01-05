05 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
24 Ekim 2013 tarihinde, Resmi Gazete’de “Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik” yayımlandı. Yönetmelik gereğince tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan 2015 ve üstü model araçların, kısaca “ADR” olarak adlandırılan “Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması”na uygun üretilmesi hükme bağlandı.
2014 model ve öncesi araçlar, “eski araç” statüsüne alındı ve bu araçlara “Tehlikeli Madde Taşıyan Eski Araç ve Üst Yapıların Muayene ve Belgelendirmeleri Hakkında Yönerge” ile özel muayene kriterleri geliştirildi.
Böylece, ADR ölçütlerini karşılayamayan ancak ekonomik ömrünü de tamamlamamış tankerlere, ilgili yönerge hükümlerini karşılamaları kaydıyla ülke içinde (ya da ADR’ye taraf olmayan ülkelerde) taşımacılık faaliyetlerini sürdürme olanağı sunuldu.
İŞTE O SÜRELER
Bu araçlara, mevzuatta öngörülen işlemleri yapmaları için modeline göre tanınan süreler şöyle:
-2014 model taşıtlar için 1 Temmuz 2017’ye kadar,
-2013 model taşıtlar için 31 Aralık 2017’ye kadar,
-2012 model taşıtlar için 1 Temmuz 2018’e kadar,
-2009-2011 model taşıtlar için 31 Aralık 2018’e kadar,
-2005-2008 model taşıtlar için 1 Temmuz 2019’a kadar,
-2004 ve öncesi model taşıtlar için 31 Aralık 2019’a kadar süre tanındı.
Ulaştırma Bakanlığı, bu arada boş durmadı. İşletme Yetki Belgesi verilen muayene merkezlerine ilave olarak TSE’nin talebi üzerine Araç Kontrol Merkezleri ve bazı tank üretici firmaları geçici olarak yetkilendirdi.
Halen, 31 muayene merkezi ile 31 Aralık 2020 yılına kadar geçici olarak muayene işlemleri için yetkilendirilmiş 9 tank üretici firma ve 52 Araç Kontrol Merkezi, 69 şehir ve 92 noktada bu konuda hizmet veriyor.
BİNLERCE TANKER GEREKLİ ADIMI ATMADI
Ancak, aracına ADR/Taşıt Uygunluk Belgesi alan araç sayısı sınırlı kaldı. 30 bin dolayında araçtan yalnızca yüzde 30’unun, bu işlemleri tamamladığı belirtildi. Kalan, araçların zorunlu tamiratı/tadilatı ve muayeneleri yaptırmadıkları belirtildi.
YENİ SİSTEM VE SÜRE
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişin ardından Resmi Gazete’de “24 Nisan 2019’da “Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik”, yeniden yayımlandı. Cezalık duruma düşen 2011-2014 model araçları da kapsayacak şekilde tüm eski araçlara, 31 Aralık 2019 yılına kadar ilave süre verildi. Bu süre de doldu. Ancak, söz konusu araç sahipleri öngörülen sürede gerekli adımı yine atmadı.
SON ŞANS VE EK SÜRE
Binlerce tankerin, trafikten çekilmesi, faaliyetlerine son vermesi gündeme geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, son kez devreye girdi. Buna göre ADR/Taşıt Uygunluk Belgesini almayan eski araçların bu durumları fenni muayenelerde “ağır kusur” olarak kabul edilecek. Böylece, ADR uygulaması 1 Temmuz 2020’de hayata geçirilecek. Bakanlık, ilgili tüm birimleri uyardı.
Kaynaklar, “Dolayısıyla, söz konusu araçlar 1 Temmuz 2020 tarihine kadar faaliyetlerini sürdürebilecekler” diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!