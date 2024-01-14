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        Binlerce İsrailli sokaklara döküldü

        İsrail'de on binlerce kişi Gazze Şeridi'nde esir tutulan İsraillilerin serbest bırakılması ve Başbakan Binyamin Netanyahu'nun istifa etmesi için Tel Aviv'de 24 saat önce başlattıkları protesto gösterilerine devam ediyor.Eyleme katılanlar, "100 gün 100 gece cehennem" yazılı pankartlar taşıdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 23:59 Güncelleme: 14.01.2024 - 23:59
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          İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde, tahmini 239 İsraillinin Gazze'nin sınır bölgesinde esir alınmasının 100'üncü gününde Tel Aviv’in merkezindeki Tel Aviv Müzesi önünde toplanan on binlerce kişi 24 saattir protesto gösterisi düzenliyor.

        • 2

          Eyleme katılanlar, "100 gün 100 gece cehennem" yazılı pankartlar taşıdı.

        • 3

          Alanda bulunan esir yakınları, tüm İsraillilerden gösterilere destek vererek Gazze Şeridi'ndeki esirlerin evlerine dönmesi için Tel Aviv hükümetine baskı yapmalarını talep etti.

        • 4

          Dün akşamdan bu yana İsrail'in farklı bölgelerinde toplanan protestocular, Gazze'deki esirlerin serbest bırakılmasını ve "savaşı yönetememekle" suçladıkları Başbakan Binyamin Netanyahu'nun istifa etmesini istiyor.

        • 5

          İsrail'in 100 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin yakınları, daha önce de Tel Aviv ve Kudüs'te gösteri düzenleyerek hükümetin bir an önce Hamas ile esir takası anlaşması yapması talebinde bulunmuştu.

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          İsrail ordusunun 15 Aralık'ta Gazze'de 3 İsrailli esiri "yanlışlıkla" öldürdüğünü duyurması, Gazze'deki Filistin direniş hareketi Hamas'la yeniden bir esir takası anlaşmasına varılarak esirlerin geri getirilmesi için İsrail hükümetine yönelik toplumdan gelen çağrıları artırdı.

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          Daha önce İsrail ile Filistin direniş örgütü Hamas arasında yapılan esir takası anlaşmalarıyla Gazze'de tutulan esirlerin bir kısmı serbest bırakılmıştı.

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          İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, 4 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde Hamas'ın elinde halen 136 İsrailli esir bulunduğunu belirtmişti.

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          Esir takası müzakerelerine başlamak için İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını durdurmasını şart koşan Hamas, elinde bulunan esirlere karşılık İsrail hapishanelerindeki tüm Filistinlilerin serbest bırakılmasını talep ediyor.

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          Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenlerken çok sayıda İsrailli de esir alınmıştı.

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          Gazze'deki çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakılmıştı.

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