Bingöl Fotoğraf ve Sinema Derneği Başkanı Kenan Nihat Elçi, bölgenin son zamanlarda ciddi bir ilgi gördüğünü söyledi. Dernek olarak her yıl mağaraya gezi düzenledikleri ifade eden Elçi, "Milattan sonra 5. yüzyıldan günümüze kadar ayakta durabilmiş. Her katı birbirinden bağımsız, kendi içinde merdivenlerle çıkılabilen bir yer. Aynı zamanda 5-10 metre derinliğinde depo olarak kullanılmış alanlar var" dedi.