Binance Rus hesapları dondurmayacak

Ukrayna hükümetinin dün kripto para borsalarından Rus hesapları dondurmasının ardından Binance'den konuyla ilgili cevap geldi.

Binance sözcüsü, Reuters'a yaptığı açıklamada "Milyonlarca masum kullanıcının hesabını tek taraflı olarak dondurmayacağız. Kriptonun amacı dünya genelindeki insanlara daha geniş bir finansal özgürlük sunmaktır" ifadelerini kullandı.

Binance dün Ukrayna'ya 10 milyon dolarlık insani yardımda bulunacağını açıklamıştı.