Amasya'da cadde ve sokaklar suyla doldu, sele kapılan kadını taksici kurtardı

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Amasya'da etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, cadde ve sokakları göle döndü, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Şeyhcui Mahallesi'nde sele kapılan bir kadın ise taksici Tahsin Aydın tarafından kurtarıldı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

CEP TELEFONU KAMERASINA KAYDETTİLER Amasya'da 2 gündür etkisini sürdüren sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Sağanak nedeniyle birçok cadde ve sokak göle dönerken, bazı ev iş yerlerini de su bastı. Suyla dolan yollarda araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti. REKLAM Öte yandan, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın, sel suyuna kapıldı. O sırada seyir halinde olan taksici Tahsin Aydın, aracıyla suyun hızını kesmek için taksisini kadının önüne park etti. Suyun hızını kesen taksici, daha sonra kadını aracına alarak sel suyundan kurtardı. O anlar ise çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

'ABLAMIZI YERDE SULARIN İÇİNDE SÜRÜKLENİRKEN GÖRDÜM' Sel suyuna kapılan kadını kurtaran Tahsin Aydın, yaşananları şöyle anlattı: "Durakta bekliyorduk. Bir anda yağmur çok hızlı bir şekilde bastırdı. Eğitim Fakültesinin karşısındaki ATM’lerden bir müşterimiz araç istedi. Bende müşterimizi aldım, son durak tarafına götürürken ablamızı yerde suların içinde sürüklenirken gördüm. Rögar kapağına ayağı sıkışmıştı. Camı açıp, ablamızın elinden tuttum, ayağa kaldırıp arabaya aldım ve evine bıraktım. Ücret teklif etti. Kabul etmedim. Kendisine dikkat etmesini istedim. Vatandaşlık görevimi yaptım. Ablamız büyük bir tehlike atlattı. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."