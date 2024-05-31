Beşiktaş'tan Athnoy Martial hamlesi!
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basınında yer alan habere göre; siyah-beyazlılar Manchester United ile sözleşmesi sona eren Fransız forvet Anthony Martial'ı gündemine aldı.
- 1
Süper Lig'de kabus gibi bir sezon geçiren ancak Türkiye Kupası'nı alarak taraftarını sevindiren Beşiktaş'ta gelecek sezonun transfer çalışmaları başladı.
- 2
Siyah-beyazlı yönetim bir yandan yeni teknik direktörünü belirlemeye çalışırken, diğer taraftan da kadroya yapılacak takviyeler için girişimler sürüyor.
- 3
Gelecek sezon birçok mevkiyi güçlendirmek isteyen Beşiktaş için İngiltere'den bomba bir iddia geldi.
-
- 4
Siyah-beyazlıların, Manchester United ile sözleşmesi soan eren ve takımdan ayrılacağını açıklayan Anthony Martial'ı kadrosuna katmak istediği iddia edildi.
- 5
Sky Sports'ta yer alan habere göre Beşiktaş'ın yanı sıra Lyon ve Marsilya'nın da 28 yaşındaki Fransız santrforla ilgilendiği belirtildi.
- 6
371 MAÇTA 90 GOL, 47 ASİST
2015 yılında transfer olduğu Manchester United ile 371 resmi maça çıkan Anthony Martial, bu karşılaşmalarda 90 gol atıp 47 asist yaptı.
-