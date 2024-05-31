"BÜTÜN DÜNYA ONU KUCAKLADI"

Eski eşi Necef Uğurlu; "40 yıllık bir evlilik için bizimkisi fena halde bir tutku, çok fena bir tutkuydu. Konservatuvar ve meslektaşları baş tacıydı. Çok dikkat eder incinse de incitmezdi. Bütün dünya onu kucakladı ama o Türkiye'den vazgeçmedi" diye konuştu.

Yönetmen Derviş Zaim de Uğurlu'nun dizi ve film projelerinde hem insan hem de sanatçı olarak üst düzey bir performans gösterdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti; "Muhtemelen gelmiş geçmiş en iyi Türk oyuncularından bir tanesidir. Çok rahatlıkla bir elin parmakları arasında sayılabilecek iyi bir Türk oyuncuydu. İnsan olarak da olağanüstüydü. Zor koşullarda yaptığımız 'Tabutta Rövaşata' filmi için çok incelikli bir oyun sergilemekle kalmamıştı, aynı zamanda onun gerçekleşebilmesi için benimle beraber ter dökmüştü. Dolayısıyla onu unutmam mümkün değil. Çok büyük bir sanatçıyı kaybettik."