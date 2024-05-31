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        Haberler Magazin Kadir İnanır'a doktorundan yüksek öncelikli talimat

        Kadir İnanır'a doktorundan yüksek öncelikli talimat

        Kadir İnanır, fizik tedavisi sırasında öfkelenmesiyle büyük bir tehlike atlattı. Bunun üzerine doktoru Prof. Dr. Uğur Türe'den Kadir İnanır'a yüksek öncelikli talimatta bulundu "Öfkelenmek yasak"... Öfkelenmesi sonucu, tansiyonunun yükseleceği, bunun da beyninde yeniden pıhtı atmasına neden olacağından dolayı doktoru ve çevresindekiler, öfkesini kontrol etmesi için İnanır'a telkinde bulunuyor

        Giriş: 31.05.2024 - 16:26 Güncelleme: 31.05.2024 - 16:26
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        Büyük tehlike atlattı
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        24 Mart'ta evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Kadir İnanır'ın beyninde pıhtı attığı tespit edildi. Prof. Dr. Uğur Türe tarafından tedavi altına alınan İnanır, sağlığına kavuştuktan sonra fizik tedavi için başka bir hastaneye sevk edildi.

        Yaklaşık bir aydır fizik tedavisi devam eden Kadir İnanır, geçtiğimiz günlerde bir hareketi yapmakta zorlanınca bir hayli öfkelendi. Tansiyonu yükselince durum, Prof. Dr. Uğur Türe'ye haber edildi. Türe, İnanır'ın bir an önce hastaneye getirilmesini istedi. Vakit geçirilmeden tedavi altına alındığı ilk hastaneye sevk edilen Kadir İnanır'ın tansiyonu normale döndürüldü.

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        Kadir İnanır, genel kontrollerinin yapılması için birkaç gün daha hastanede kalacak. Ardından fizik tedavisine devam edilecek. Prof. Dr. Uğur Türe, Kadir İnanır'a yüksek öncelikli bir talimat vererek tansiyonunun yükselmesine neden olacak her şeyden kaçınması gerektiğini belirterek "Öfkelenmek yasak" dedi.

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        #kadir inanır

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