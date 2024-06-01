Kozmetik mağazasında 'indirim' izdihamı

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Adana'da, indirime giren bir kozmetik mağazasından ürün almak isteyenler arasında kavga çıktı. İzdihamın yaşandığı mağazada, mesai bitimi polis eşliğinde kepenk indirildi. Yaşananlar, bir müşteri tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bugün, merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki bir zincir kozmetik mağaza şubesinde indirime giren ürünlere büyük ilgi gösterildi. Çok sayıda vatandaşın ürün alabilmek için birbiriyle yarıştığı mağazada müşteriler arasında kavga çıktı. Kavga anları mağazadaki başka bir müşteri tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İzdihamın yaşandığı mağazada bazı müşteriler, mesai sonrası iş yerinin kapanmasına izin vermedi. Polisin, vatandaşları bölgeden uzaklaştırmasının ardından çalışanlar, mağazanın kepenklerini indirebildi.