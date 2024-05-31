Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho oluyor
Fenerbahçe'de mevcut yönetim, teknik direktörlük görevi için Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho ile yaptığı görüşmelerde mutlu sona ulaştı. Mourinho ile başkan Ali Koç'un hafta sonu yapacağı yüz yüze görüşmenin ardından resmi imzalar atılacak.
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Süper Lig’de sezonu 99 puanla 2’nci sırada tamamlayan Fenerbahçe’de yeni sezon öncesi çalışmalar devam ediyor. Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nda başkanlığa aday olan mevcut başkan Ali Koç, yeni sezonda futbol A takımı teknik direktörlük görevi için İsmail Kartal ile yola devam etmeyecek. Başkan Ali Koç ve Sportif Direktör Mario Branco, bu konudaki kararı İsmail Kartal’a tebliğ etti. Kulüp bu kararı önümüzdeki 1-2 gün içerisinde resmi olarak açıklayacak.
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Fenerbahçe’de yeni teknik direktör çalışmaları da günlerdir sürüyor. Sarı-lacivertli ekipte sportif direktör Mario Branco, başkan Ali Koç’tan aldığı yetkiyle Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile görüşmelerini yaklaşık 1 haftadır sürdürüyordu. Seçim çalışmaları dolayısıyla Türkiye’de bulunan Ali Koç da tele konferans yönetimiyle Portekizli teknik adam ile konuşarak, projelerini ve hedeflerini anlattı. Yapılan görüşmelerin ardından Jose Mourinho, 2+1 yıllık sözleşme konusunda ikna edildi. Başkan Ali Koç, önümüzdeki saatlerde Londra’ya gidecek ve Mourinho ile resmi sözleşmeyi imzalayacak.
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Öte yandan Ali Koç’un yeni yönetiminde yer verdiği Acun Ilıcalı’nın da bu görüşmede yer alması ve bu 3 ismin Londra’daki Wembley Stadı’nda yarın oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finalini beraber seyretmesi bekleniyor.
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MOURINHO FENERBAHÇE’NİN SON MAÇLARINI TAKİP ETTİ
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un yanı sıra başkan adayı Aziz Yıldırım’ın da teknik direktörlük için listesinde ilk sırada yer alan Jose Mourinho, uzun süredir Fenerbahçe’yi takip ediyor. Sarı-lacivertli ekibin ligde oynadığı son maçları takip eden Portekizli teknik adam, kadro yapılanması hakkında da notlar aldı. Tecrübeli çalıştırıcının daha önce Fenerbahçe’de forma giymiş futbolculardan kulüp ve şehir hakkında bilgi aldığı da öğrenildi.
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Fenerbahçe, Jose Mourinho'da mutlu sona ulaştı... Bir süredir Teknik Direktör arayışında olan sarı-lacivertli kulüp, Jose Mourinho ile iki yıllık anlaşma sağladı.
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BOMBA ÖNCE DIŞ BASINDA PATLADI
İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, Sportif Direktör Mario Branco'nun Mourinho ile anlaştığını açıkladı.
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Di Marzio, şu ifadeleri: "Jose Mourinho sahalara dönmeye hazır ve bunu Türkiye'de, Fenerbahçe'de yapacak."
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"Kendisi gibi Portekizli olan kulübün sportif direktörü Mario Branco tarafından yapılan anlaşma sonucunda 'Special One' için iki yıllık bir sözleşme hazır."
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"Açıklamanın bugün ilerleyen saatlerde yapılması bekleniyor"
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A BOLA DA ALİ KOÇ'U DUYURDU!
Öte yandan Portekiz basınından A Bola da konuyla ilgili "Ali Koç da Jose Mourinho ile anlaşma sağladı. Fenerbahçe, Jose Mourinho'yu bugün açıklayacak.
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JOSE MOURINHO'NUN KARİYERİ
Portekiz liglerindeki sıradan bir orta saha oyuncusu olarak Mourinho, 24 yaşında futbol kariyerini sonlandırdı ve önce Sporting ve Porto'da Sir Bobby Robson'ın tercümanlığını yaptı, ardından da hem Robson hem de halefi Louis van Gaal yönetimindeki Barcelona'da yardımcı antrenör olarak çalıştı. Benfica ve União de Leiria'daki kısa süreli görevlerinin ardından 2002 yılında Porto'ya teknik direktör olarak dönen Mourinho, iki kez Primeira Liga, bir Taça de Portugal, UEFA Kupası ve Porto'nun 1987'den bu yana ilk Avrupa Kupası şampiyonluğu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazandı.
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Bu başarıların ardından Premier League ekibi Chelsea'nin teknik direktörü oldu. Kulüpte geçirdiği üç sezonda iki Premier League şampiyonluğu, bir FA Cup ve iki Lig Kupası kazandı. 2007 yılında kulübün sahibi Roman Abramoviç ile yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle görevinden ayrıldı.
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2008 yılında İtalyan kulübü Inter Milan'a geçen Mourinho, burada Serie A'yı iki kez kazandı ve 2010 yılında bir İtalyan kulübü için ilk olan Serie A, Coppa Italia ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nden oluşan Avrupa üçlüsünü elde etti. Bu onu iki kulüple Avrupa Kupası'nı kazanan beş teknik direktörden biri yaptı ve aynı yıl ona ilk FIFA Dünyada Yılın Teknik Direktörü ödülünü kazandırdı.
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Mourinho daha sonra İspanya'da Real Madrid'e geçti ve 2011-12 sezonunda rekor bir puanla La Liga'yı kazanarak dört ülkede lig şampiyonluğu kazanan beşinci teknik direktör oldu. Ayrıca bir Copa del Rey ve bir Supercopa de España kazandı. Mourinho, 2013 yılında Real Madrid'den ayrılarak Chelsea'ye geri döndü ve burada bir lig şampiyonluğu ve Lig Kupası daha kazandı ancak kötü sonuçların ardından 2015 yılında görevine son verildi. İngiltere'de kalarak sırasıyla Manchester United ve Tottenham Hotspur'un başına geçti, ancak her iki kulüpte de görev süresi nispeten kısa sürdü ve hırçın bir şekilde sona erdi.
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Buna rağmen Mourinho, Manchester United'daki ilk sezonunda UEFA Avrupa Ligi, Lig Kupası ve FA Community Shield'i kazandı ve Tottenham'ı Lig Kupası'nda finale taşıdı, ancak finalin oynanmasına bir haftadan az bir süre kala kovuldu. Kısa süre sonra Roma tarafından işe alındı ve ilk kez düzenlenen UEFA Avrupa Konferans Ligi'ni kazandı.
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Bu onu dört kulüple büyük bir Avrupa yarışmasını kazanan ilk teknik direktör ve üç ana UEFA kulüp yarışmasını kazanan üçüncü teknik direktör yaptı. Portekiz Futbol Federasyonu (FPF) tarafından 2015 yılında Yüzyılın Portekizli Teknik Direktörü seçildi ve transferlere 1 milyar Euro'dan fazla harcayan ilk teknik direktör oldu.
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SÖZLEŞMESİNDE ÖZEL MADDE!
Öte yandan Jose Mourinho'nun, Fenerbahçe ile imzalayacağı sözleşmeye özel bir madde koyduracağı iddia edildi. İtalyan Calciomercato'da yer alan habere göre; Mourinho sözleşmesinde, "Portekiz Milli Takımı'ndan teklif gelirse serbest kalır" maddesinin bulunmasını talep etti.