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        Haberler Dünya Kuzey Kore lideri Kim Jong-un çok namlulu roketatar tatbikatını izledi | Dış Haberler

        Kuzey Kore lideri Kim çok namlulu roketatar tatbikatını izledi

        Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ordusunun dün düzenlediği tatbikata katıldı. Kim, kısa menzilli çok namlulu roketatar sistemlerinin denenmesini izledi. Tatbikatta Japon Denizi yönünde 365 kilometre uzaktaki bir ada hedefine 18 kısa menzilli balistik füze fırlatıldığı açıklandı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 31.05.2024 - 20:04 Güncelleme: 31.05.2024 - 21:15
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          Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, 600 milimetre kısa menzilli çok namlulu roketatar sistemlerinin tatbikatını izlediği bildirildi.

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          Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) haberinde, Kim'in denetlediği dünkü tatbikatta, Japon Denizi (Doğu Deniz) yönünde 365 kilometre uzaktaki bir ada hedefine 18 kısa menzilli balistik füze fırlatıldığı belirtildi.

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          Haberde, 600 milimetre kısa menzilli çok namlulu roketatar sistemlerinin kullanıldığı tatbikatın, "Kuzey Kore'nin rakiplerinin kışkırtmalarının nasıl sonuçlanacağını göstermek için bir fırsat olduğu" ifade edildi.

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          Güney Kore'deki televizyonlar da tatbikatla ilgili haberler yayımlandı.

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          Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan dün yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin, Japon Denizi (Doğu Deniz) yönüne 10 kısa menzilli balistik füze fırlattığı belirtilmişti.

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          Açıklamada, füzelerin düşmesinin ardından hasar bilgisi gelmediği ve gelişmelerin ABD ve Japonya'ya iletildiği kaydedilmişti.

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        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

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