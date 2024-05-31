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        Haberler Dünya Son dakika haberi Fidan 'son teklif'i Blinken ile görüştü | Dış Haberler

        Son dakika haberi Bakan Fidan, Blinken ile görüştü

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile telefonda görüştü. Görüşmede Hamas ve İsrail arasındaki müzakerelerde gündeme getirilen son teklif ele alındı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.05.2024 - 22:15 Güncelleme: 31.05.2024 - 22:57
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        Fidan 'son teklif'i Blinken ile görüştü
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile telefon görüşmesi yaptı.

        Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan ile Blinken görüşmede, Hamas ve İsrail arasındaki müzakerelerde gündeme getirilen son teklifi ele aldı.

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