Son dakika haberi Bakan Fidan, Blinken ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile telefonda görüştü. Görüşmede Hamas ve İsrail arasındaki müzakerelerde gündeme getirilen son teklif ele alındı
Giriş: 31.05.2024 - 22:15 Güncelleme: 31.05.2024 - 22:57
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile telefon görüşmesi yaptı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan ile Blinken görüşmede, Hamas ve İsrail arasındaki müzakerelerde gündeme getirilen son teklifi ele aldı.
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