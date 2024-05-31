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        Haberler Dünya "Sus payı" davasında suçlu bulunan eski ABD Başkanı Trump: Faşist bir devlette yaşıyoruz - Dünyadan Haberler | Dış Haberler

        "Sus payı" davasında suçlu bulunan eski ABD Başkanı Trump: Faşist bir devlette yaşıyoruz

        Eski ABD Başkanı Donald Trump, "sus payı" davasındaki 34 ayrı suçlamanın hepsinden suçlu bulundu. Kararın ardından Manhattan'daki Trump Tower'da açıklama yapan 2024 başkanlık seçimlerinin Cumhuriyetçi adayı, ABD devletini faşistlikle, New York mahkemesini de siyasi olmakla suçladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 21:08 Güncelleme: 31.05.2024 - 21:16
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        "Faşist bir devlette yaşıyoruz"
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        Eski ABD Başkanı ve 2024 başkanlık seçimlerinin Cumhuriyetçi adayı Donald Trump, New York’taki "sus payı" davasında aleyhine hüküm veren mahkemeyi "siyasi tarafgirlikle", devleti ise "faşistlikle" suçladı.

        Trump, jürinin, kendisini suçlu bulan kararından sonra Manhattan'daki Trump Tower’da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        Eski ABD Başkanı, mahkemenin kararıyla ilgili, "Bunu bana yapabiliyorlarsa herkese yapabilirler. Bunlar kötü insanlar. Çoğu durumda bunların hasta insanlar olduğuna inanıyorum." dedi.

        Hakkındaki kararın siyasi tarafgirlikle alındığını iddia eden Trump, "Onlar Beyaz Saray ve Adalet Bakanlığı ile tam bir işbirliği içindeler. Bunların hepsi (Joe) Biden ve belki de onun adamları tarafından yapılıyor." diye konuştu.

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        Trump, "Ben başkanlık için önde gelen kişiyim ve iki cümleyi bir araya getiremeyen bir adam tarafından, bir mahkeme tarafından verilen konuşma yasağı emri altındayım." ifadelerini kullandı.

        TRUMP, YARGICI ELEŞTİRDİ

        Tarihte başka bir ABD başkanına böyle bir muamelenin (konuşma yasağı) yapılmadığını hatırlatan Donald Trump, "Faşist bir devlette yaşıyoruz." ifadesine yer verdi.

        Trump, mahkeme yargıcı Juan Merchan hakkında ise, "Hiç bu kadar çelişkili bir yargıç olmamıştı. Artık kimsenin almadığı bir konuşma yasağı altındayım." yorumunu yaptı.

        Binlerce dolar para cezası ödemek zorunda kaldığını ve hapisle tehdit edildiğini belirten Trump, kendisinin Cumhuriyetçi Parti'nin başkanlık seçimleri için önde gelen adayı olduğunu anımsattı.

        Trump, jüri kararının açıklanmasını takip eden 10 saatte yaklaşık 39 milyon dolar bağış topladığını söyleyerek, dava sonucunun seçmeni olumsuz yönde etkilemeyeceği mesajını verdi.

        Trump, ABD başkanlık seçimlerinin yapılacağı 5 Kasım'ın "ülke tarihinin en önemli günü" olacağını kaydetti.

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        "SUS PAYI" DAVASI

        ABD Başkanı Trump, 18 Mart 2023'te Manhattan Bölge Savcılığınca yetişkin filmlerinde oyunculuk yapan Stormy Daniels'e 2016 başkanlık seçimleri sırasında yasa dışı "sus payı" ödenmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında büyük jüri tarafından suçlanmıştı.

        Trump, "sus payı" ve bununla ilgili kayıtlarda sahtekarlık yapmaktan 4 Nisan 2023'te New York'ta hakim karşısına çıkmıştı. Kendisine yöneltilen 34 ayrı suçlamayı reddeden Trump, hakkındaki iddiaları "siyasi cadı avı" olarak nitelemiş ve suçlamaları "seçimlere müdahale" olarak gördüğünü belirtmişti.

        Trump, New York’ta 6 haftadır devam eden yargılama sonucunda dün jüri tarafından, hakkındaki 34 suçlamanın tamamından suçlu bulunmuştu.

        Böylece Trump, ABD tarihinde kendisine yöneltilen suçlamalar nedeniyle ilk kez hakim karşısına çıkan ve jüri tarafından suçlu bulunan eski bir başkan olarak tarihe geçmişti.

        Trump’a verilecek cezanın belirleneceği duruşma 11 Temmuz 2024’te yapılacak.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

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        #ABD
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