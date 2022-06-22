Migros, Carrefoursa ve Bim'in Rekabet Kurumu'nun rekabet ihlali sebebiyle verdiği cezanın iptali ve yürütmeyi durdurma talebiyle açtıkları davalarda Anakara İdare Mahkemesi bu taleplerin reddine karar verdi.
Rekabet Kurumu tarafından paylaşılan mahkeme karar metinlerine göre Migros kendisine verilen 517 milyon 672 bin lira para cezasının hukuka aykırı olduğunu, perakende pazarının kendine has yapısının tamamen yok sayıldığı, iletişimlerin içeriğine ve gerçekleştirilme amacına bakılmaksızın kartel olduğu varsayımı ile hareket edildiğini iddia etti. Ancak bu görüş mahkeme tarafından kabul edilmedi.
'MASAK BİLGİLERİNİN KULLANILMASI HATALI'
Karar metninde yer alan bilgilere göre söz konusu soruşturma kapsamında 142 milyon 469 bin lira ceza alan Carrefoursa'nın avukatları tarafından ise Masak tarafından elde edilen bilgilerin rekabet soruşturmasında kullanılmasının hatalı olduğu, hukuka aykırı bir şekilde verilen tedbir kararı ile elde edilen delillerin ispat vasıtası olamayacağı belirtildi.
'HER TÜRLÜ TEMAS DELİL OLARAK KABUL EDİLEBİLİR'
Buna karşılık Rekabet Kurumu savunmasına ise , teşebbüsler arası rekabet karşıtı etkiye sahip her türlü doğrudan veya dolaylı temasın delil olarak kabul edilebileceği, rekabetin zedelendiğinin sonuç bağlamında hukuki ve iktisadi anlamda bütüncü olarak dikkate alınması gerektiği, sunulan tespitler bir bütün olarak ele alındığında tipi bir kartel olan hub and spoke (topla ve dağıt) kartelinin açık bir şekilde tespit edilebildiği ifade edildi.
'ENFLASYON VE KUR DİKKATE ALINMADI'
958 milyon 129 bin TL ile soruşturmada en büyük cezayı alan Bim'in avukatları ise davalı idarece (Rekabet Kurumu) dünya ekonomilerindeki enflasyon ve kur artışları dikkate alınmaksızın fiyat artışlarının sebebi olarak gösterildiklerini ifade etti. Firmanın iddia edilenin aksine hiç
bir hub and spoke (topla ve dağıt) kartelinin tarafı olmadığı, bu ihlal türünün Türk
mevzuatında özel olarak düzenlenmediği ve olayda unsurlarının gerçekleşmediği ifade edildi.
'ONLARCA DELİLE DAYANIYOR'
Buna karşılık Rekabet Kurumu ise savunmasında kararın birden fazla tespite dayandığı, her tespitin ise onlarca delile dayandığı, kartel anlaşmalarının nadiren yazılı şekilde olduğu, somut olayda delillerin bir bütün halinde değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.
6 MARKETE CEZA VERİLMİŞTİ
Geçen yıl Rekabet Kurulu'nun salgın sürecinde, perakende gıda ve temizlik ürünleri ticareti ile iştigal eden zincir marketler ile bunların tedarikçileri konumunda olan üretici ve toptancı seviyesindeki teşebbüslerin fiyatlama davranışlarının incelenmesine yönelik olarak açtığı soruşturma kapsamında zincir marketlere ceza yağmıştı.
Bu üç market dışında söz konusu soruşturma kapsamında BİM, CarrefourSA, Migros, ŞOK, A101 ve Savola Gıda'ya toplam 2 milyar 671 milyon lira idari para cezası verilmişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!