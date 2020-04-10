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BİM azami 7 milyon hisselik pay geri alım programı açıklarken, hisse geri alımı için 400 milyon lira kaynak ayrıdı.

BİM'in dün akşam KAP'a yaptığı açıklamaya göre program için alınacak hisselerin azami miktarı sermayenin yüzde 1.2'sine karşılık geliyor.