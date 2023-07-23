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        Haberler Alışveriş BİM'e elektrikli bisiklet, airfryer geliyor! 25-28 Temmuz 2023 BİM aktüel indirimli ürünler kataloğunda bu hafta neler var? - Alışveriş Haberleri

        BİM aktüel ürünler kataloğu çıktı! 25-28 Temmuz 2023 BİM katalog indirimli ürünleri

        BİM aktüel kataloğu bu hafta yine birbirinden farklı indirimli ürünlerle müşterisiyle buluşuyor. Bu hafta 25-28 Temmuz 2023 Salı ve Cuma günü satışa çıkacak BİM kataloğunda; elektrikli bisiklet, airfryer, buhar jeneratörlü ütü ve cam ankastre set gibi ürünler dikkat çekti. İşte, BİM 25-28 Temmuz 2023 aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...

        Habertürk
        Giriş: 23.07.2023 - 14:06
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        • 1

          BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM'de bu hafta sınırlı sayıda pek çok farklı ürün satışa çıkacak. Alışverişseverler için 25-28 Temmuz 2023 BİM aktüel indirimli ürünler kataloğunu bir araya getirdik. İşte, BİM kataloğu ürünleri fiyat listesi...

          BİM 25 TEMMUZ 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

          İçim Yarım Yağlı Yoğurt 5 kg - 99 TL

          Gürsüt Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 g - 175 TL

          Çaykur Çaycı Siyah Çay 1 kg - 79 TL

          Sırma Meyve Aromalı Maden Suyu Çeşitleri - 21.50 TL

          Cola Turka Gazlı İçecek Kola 3 L - 23.50 TL

        • 2

          Molfix Bebek Bezi Ultra Fırsat Paketi - 199 TL

          Familia Tuvalet Kağıdı 3 katlı (8'li) - 37 TL

          Sır Genel Temizlik Sıvısı Asprins 5 kg - 52.50 TL

        • 3

          26 TEMMUZ ÇARŞAMBA AKTÜEL KATALOĞU

          Keysmart Nofrost Buzdolabı - 9.499 TL

          Keysmart Buzdolabı - 7.499 TL

          Keysmart 8 kg Çamaşır Makinesi - 6.999 TL

        • 4

          BİM 28 TEMMUZ AKTÜEL KATALOĞU

          TCL 50 İNÇ UYDU ALICILI GOOGLE TV 50P633 - 9.299 TL

          Philips Buhar Jeneratörlü Ütü HI5920/20-HI5922/30 - 2.599 TL

          Philips Süpürge FC9330 - 2.999 TL

          Philips Sakal Düzeltici - 349 TL

          Heifer Saç Kurutma Makinesi - 249 TL

          RKS ELEKTRİKLİ BİSİKLET ZF15 - 9.999 TL

        • 5

          Braun Blender Seti MQ5220WH - 1.299 TL

          Kumtel 5.5 L Yağsız Airfryer - 1.799 TL

          Icemax Musluklu Termos - 99 TL

          Kumtel Beyaz Cam Ankastre Set - 4.899 TL

          Tefal Wok Tava - 449 TL

        • 6

          Lisanslı Pike Seti - 229 TL

          Lisanslı Lastikli Çarşaf Seti - 185 TL

          Lisanslı Tül Perde - 219 TL

          Lisanslı Oyuncak Sürpriz Valiz - 59 TL

        • 7

          Ham Bez Şort Kadın - 99 TL

          Fitilli Kapri Kadın - 44,50 TL

          Organizer Keçe Çanta - 44.50 TL

          6’lı Valiz Organizer - 44.50 TL

          Babyco Şortlu Takım Erkek Bebek - 79 TL

          Zeka Kutusu - 159 TL

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