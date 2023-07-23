BİM aktüel ürünler kataloğu çıktı! 25-28 Temmuz 2023 BİM katalog indirimli ürünleri
BİM aktüel kataloğu bu hafta yine birbirinden farklı indirimli ürünlerle müşterisiyle buluşuyor. Bu hafta 25-28 Temmuz 2023 Salı ve Cuma günü satışa çıkacak BİM kataloğunda; elektrikli bisiklet, airfryer, buhar jeneratörlü ütü ve cam ankastre set gibi ürünler dikkat çekti. İşte, BİM 25-28 Temmuz 2023 aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...
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BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM'de bu hafta sınırlı sayıda pek çok farklı ürün satışa çıkacak. Alışverişseverler için 25-28 Temmuz 2023 BİM aktüel indirimli ürünler kataloğunu bir araya getirdik. İşte, BİM kataloğu ürünleri fiyat listesi...
BİM 25 TEMMUZ 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
İçim Yarım Yağlı Yoğurt 5 kg - 99 TL
Gürsüt Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 g - 175 TL
Çaykur Çaycı Siyah Çay 1 kg - 79 TL
Sırma Meyve Aromalı Maden Suyu Çeşitleri - 21.50 TL
Cola Turka Gazlı İçecek Kola 3 L - 23.50 TL
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Molfix Bebek Bezi Ultra Fırsat Paketi - 199 TL
Familia Tuvalet Kağıdı 3 katlı (8'li) - 37 TL
Sır Genel Temizlik Sıvısı Asprins 5 kg - 52.50 TL
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26 TEMMUZ ÇARŞAMBA AKTÜEL KATALOĞU
Keysmart Nofrost Buzdolabı - 9.499 TL
Keysmart Buzdolabı - 7.499 TL
Keysmart 8 kg Çamaşır Makinesi - 6.999 TL
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BİM 28 TEMMUZ AKTÜEL KATALOĞU
TCL 50 İNÇ UYDU ALICILI GOOGLE TV 50P633 - 9.299 TL
Philips Buhar Jeneratörlü Ütü HI5920/20-HI5922/30 - 2.599 TL
Philips Süpürge FC9330 - 2.999 TL
Philips Sakal Düzeltici - 349 TL
Heifer Saç Kurutma Makinesi - 249 TL
RKS ELEKTRİKLİ BİSİKLET ZF15 - 9.999 TL
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Braun Blender Seti MQ5220WH - 1.299 TL
Kumtel 5.5 L Yağsız Airfryer - 1.799 TL
Icemax Musluklu Termos - 99 TL
Kumtel Beyaz Cam Ankastre Set - 4.899 TL
Tefal Wok Tava - 449 TL
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Lisanslı Pike Seti - 229 TL
Lisanslı Lastikli Çarşaf Seti - 185 TL
Lisanslı Tül Perde - 219 TL
Lisanslı Oyuncak Sürpriz Valiz - 59 TL
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Ham Bez Şort Kadın - 99 TL
Fitilli Kapri Kadın - 44,50 TL
Organizer Keçe Çanta - 44.50 TL
6’lı Valiz Organizer - 44.50 TL
Babyco Şortlu Takım Erkek Bebek - 79 TL
Zeka Kutusu - 159 TL