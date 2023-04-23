Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
BİM aktüel ürünler kataloğu 25-28 Nisan 2023: BİM'e bu hafta elektrikli bisiklet geliyor! BİM katalog indirimli ürünler

BİM aktüel ürünler kataloğu çıktı! 25-28 Nisan 2023 bu hafta BİM kataloğu indirimli ürünleri

BİM aktüel indirimli ürünler kataloğu yayımlandı. BİM'de bu hafta salı ve cuma günü satışa çıkacak ürünler arasında elektrikli bisiklet, robot süpürge, sütlü Türk kahvesi makinesi gibi ürünler ön plana çıkıyor. İşte BİM 25-28 Nisan 2023 kataloğu indirimli ürünleri

Giriş: 23.04.2023 - 14:16 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • BİM aktüel kataloğunda bu hafta gıdadan oyuncağa, temizlik malzemelerinden teknolojik aletlere kadar pek çok farklı ürün müşterisiyle buluşacak. 25-28 Nisan 2023 tarihlerinde BİM indirimli ürünler raflardaki yerini alacak. Bizlerde alışverişseverler için BİM aktüel ürünler kataloğunu bir araya getirdik. İşte BİM 25-28 Nisan 2023 indirimi ürünler fiyat listesi...

    BİM 25 NİSAN 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

    Yarım yağlı tost peyniri 1 kg: 119 TL

    Bitkisel krema 200 ml: 8,50 TL

    Siyah zeytin Akhisar Uslu tipi 1 kg: 52,50 TL

    Köy domates salçası 1200 g: 59,75 TL

    Mardin bulguru 800 g: 24,75 TL

    Doğal ürünler Uşak ev tarhanası 250 g: 35,50 TL

    Mayonez 840 g: 33,50 TL

    Yer fıstıklı bar: 19,50 TL

    Kabuklu fındık 1 kg: 98,50 TL

    Antep karası çekirdekli kuru üzüm 250 g: 16,50 TL 

  • Klasik Banyo/Mutfak Temizleyicisi 750 ml 29,50 TL

    Jel Bahar 750 ml + Cif Beyaz Sabun 895 ml 49,75 TL

    Pak Köpük Temizleyici Sprey 500 ml 29,50 TL

    Saç Maskesi 29,50 TL

    Çocuk Diş Macunu 50 m l+ Fırça 23,50 TL

    Yüz Ağda Bandı 26’lü 22,50 TL

    Saç Kremi 600 ml +600 ml 49,50 TL

  • BİM 28 NİSAN 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

    Elektrikli bisiklet 11.999 TL

    Şarjlı kablosuz dikey süpürge 2.499 TL

    Dijitsu 50 İNÇ 4K Android TV 5.999 TL

    Fakir robot süpürge 4.499 TL

    Philips buhar jeneratörlü ütü 2.199 TL

    Cam set üstü ocak 1.199 TL

    Sütlü Türk kahvesi makinesi 689 TL

  • Bultaklı Benim İlk Arabam 159 TL

    Sallanan at 279 TL

    Banyo-mama oturağı 129 TL

    Lüks minderli mama sandalyesi 379 TL

    Eğitici aktivite masası 189 TL

    Çocuk küveti 229 TL

  • Karnıyarık tenceresi 179 TL

    Derin tencere 169 TL

    Tava 89 TL

    Çelik ürünleri 129 TL

    Krep tavası 109 TL

    Deterjan hazneli mop 245 TL

    Banyo paspas seti 145 TL

  • Eğitici öğretici yaşa göre tablet 249 TL

    İlk kumandam 119 TL

    Geometrik şekiller oyunu 79 TL

    Bebek aktivite halısı 195 TL

    Mama sandalyesi oyuncağı 79 TL

    Koordinasyon oyunu 119 TL

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.