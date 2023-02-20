BİM aktüel kataloğu ile fiyat listesi alışveriş takipçilerinin gündeminde yer alıyor. Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta; çeyiz paketinden, küçük ev aletlerine, beyaz eşyalardan, teknolojik ürünlere, kozmetik malzemelerden, mutfak eşyalarına birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. BİM aktüel 21 - 24 Şubat kataloğunu haberimizde paylaştık. İşte BİM aktüel 21 - 24 Şubat kataloğu ile fiyat listesi...
BİM AKTÜEL 21 ŞUBAT AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Efor 1 Kg Siyah Çay (65 TL)
Sütlü İsviçre Çikoltası (18,00 TL)
Ketçap 355 gr (16 TL)
Mayonez 320 gr (23,50 TL)