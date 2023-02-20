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BİM AKTÜEL KATALOĞUNDA çeyiz ürünleri satışa çıkıyor! 21 ve 24 Şubat 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu indirimli tam fiyat listesi

BİM marketlerde çeyiz ürünleri satışa çıkıyor! İşte 21-24 Şubat BİM ürünleri

BİM aktüel kataloğunda çeyiz ürünleri dikkat çekti. Salı ve Cuma günleri yayınlanan yeni katalog ile haftanın fırsatlarını alışveriş takipçileri için haberimizde paylaştık. BİM'de bu hafta; giysi çeşitleri, kozmetik malzemeler, ev eşyaları, temel ihtiyaç ve gıda ürünlerinde çeşitli indirimler alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. İşte, BİM aktüel kataloğu ile 21 - 24 Şubat indirimli ürünlerin fiyatları...

Giriş: 20.02.2023 - 14:50 | Güncelleme: ABONE OL
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  • BİM aktüel kataloğu ile fiyat listesi alışveriş takipçilerinin gündeminde yer alıyor. Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta; çeyiz paketinden, küçük ev aletlerine, beyaz eşyalardan, teknolojik ürünlere, kozmetik malzemelerden, mutfak eşyalarına birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. BİM aktüel 21 - 24 Şubat kataloğunu haberimizde paylaştık. İşte BİM aktüel 21 - 24 Şubat kataloğu ile fiyat listesi...

    BİM AKTÜEL 21  ŞUBAT AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

    Efor 1 Kg Siyah Çay (65 TL)

    Sütlü İsviçre Çikoltası (18,00 TL)

    Ketçap 355 gr (16 TL)

    Mayonez 320 gr (23,50 TL)

  • Kağıt Havlu 2 Katlı 79 TL

    Çamaşır Suyu 18,50 TL

    6×650 ml Sıvı Bulaşık Deterjanı 119,50 TL

    32'li Bütçem Tuvalet Kağıdı 2 Katlı 115 TL

    28'li Antibakteriyel Günlük Ped 17,50 TL

    10 Kg Limon Karbonat Toz Deterjan 175 TL

  • BİM AKTÜEL 24  ŞUBAT AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

    Nofrost Buzdolabı (7.499 TL)

    Buzdolabı (5.799 TL)

    8 kg Çamaşır Makinesi (5.599 TL)

    8 kg Çamaşır Kurutma Makinesi (5.599 TL)

  • 7 Parça Kahvaltı Seti (269 TL)

    Kuş Desenli Çift Kişilik Nevresim Seti (269 TL)

    Kuş Desenli Tek Kişilik Nevresim Seti (209 TL)

    Çay Seti 12 Parça (129 TL)

    Su Bardağı 200cc 3'lü (34,50 TL)

  • Airfryer 5,5 L (1.799 TL)

    Airfryer 2,2 L (799 TL)

    Bluetooth Wireless Klavye (599 TL)

    Çelik Termos 2 LT (239 TL)

    Powerbank (145 TL)

  • Kapaklı Borcam Oval Tencere (99 TL)

    4 Bölmeli Döküm Kek Kalıbı (189 TL)

    Kare 4’lü Kahvaltılık (69 TL)

    Bölmeli Tereyağlık (39,50 TL)

    Kapaklı Yuvarlak Rattan Sepet (42,50 TL)

  • ÇEYİZ PAKETİ GELİYOR!

    Çay Makinesi 

    Blender Set 

    Tost Makinesi 

    Türk Kahvesi Makinesi

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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