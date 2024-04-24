Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        BIST 100 9.756,88 %1,16
        DOLAR 32,5192 %-0,11
        EURO 34,7953 %-0,20
        GRAM ALTIN 2.422,84 %-0,30
        FAİZ 45,35 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 28,46 %-0,47
        BITCOIN 66.474,00 %0,18
        GBP/TRY 40,4581 %-0,23
        EUR/USD 1,0689 %-0,11
        BRENT 88,09 %-0,37
        ÇEYREK ALTIN 3.961,49 %-0,30
        Haberler Ekonomi Alışveriş BİM aktüel kataloğu 26 Nisan Cuma: BİM'e elektrikli ev aletleri geliyor! Bu hafta BİM'de neler, hangi ürünler var? - Alışveriş Haberleri

        BİM 26 Nisan aktüel kataloğu yayınlandı! Bu Cuma BİM'e elektrikli ev aletleri geliyor

        BİM 26 Nisan Cuma aktüel kataloğunu yayınladı. Bu Cuma günü BİM'de ev aletleri, mutfak eşyaları, teknolojik aletler, tekstil ürünleri ve çocuk oyuncakları gibi çeşitli ürünler satışa çıkıyor. İşte, BİM 26 Nisan Cuma aktüel kataloğu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.04.2024 - 09:18 Güncelleme: 24.04.2024 - 09:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          BİM 26 Nisan aktüel kataloğu kapsamında birçok ürün getiriyor. Bu Cuma günü BİM'e elektrikli ev aletleri, mutfak eşyaları, teknolojik aletler, tekstil ürünleri ve çocuk oyuncakları geliyor. İşte, BİM 26 Nisan 2024 Cuma aktüel kataloğu ile indirimli ürünler listesi...

          26 NİSAN CUMA BİM AKTÜEL

          Kirli çamaşır seti 219 TL

          Çok amaçlı organizer sepet 429 TL

          Banyo seti 549 TL

          Deterjan hazneli mop 419 TL

        • 2

          Dijitsu 50 inç TV 10.999 TL

          Kumtel siyah cam ankastre set 6.799 TL

          Ses ve görüntü aktarım cihazı 299 TL

        • 3

          Blaupunkt akıllı robot süpürge 7.999 TL

          Kumtel yağsız fritöz 2.099 TL

          Cam set üstü ocak 1.999 TL

          Elektronik su pompası 109 TL

        • 4

          Chef Pro krep tavası 189 TL

          31 santim pizza tabağı 109 TL

          Ütü masası 219 TŞ

          Plastik raf ünitesi 219 TL

        • 5

          Kadın pijama 299 TL

          Banyo paspas seti 229 TL

          Çift kişilik sıvı geçirmez lastikli alez 235 TL

        • 6

          Sallanan at 499 TL

          Çekçek köpek 399 TL

          Bultaklı ilk arabam 299 TL

        BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı
        BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Minibüs alev topuna dönmüş 4 kişi ölmüştü! Sürücü kazayı anlattı!
        Minibüs alev topuna dönmüş 4 kişi ölmüştü! Sürücü kazayı anlattı!
        Lodos ve toz taşınımı uyarısı
        Lodos ve toz taşınımı uyarısı
        Eşine şiddet uygulayana aylık yok
        Eşine şiddet uygulayana aylık yok
        ABD Senatosu'ndan 3 ülkeye 95 milyar dolarlık yardım paketine onay
        ABD Senatosu'ndan 3 ülkeye 95 milyar dolarlık yardım paketine onay
        Mehmet Ayan yazdı: 0-0'dan sıkılmadık
        Mehmet Ayan yazdı: 0-0'dan sıkılmadık
        Oğlunun ölümünü öğrenince gözyaşlarına boğuldu
        Oğlunun ölümünü öğrenince gözyaşlarına boğuldu
        Markette cinayet! Uyardı, canından oldu
        Markette cinayet! Uyardı, canından oldu
        TBMM'de renkli resepsiyon
        TBMM'de renkli resepsiyon
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özel ile haftaya görüşeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özel ile haftaya görüşeceğiz
        İstanbul'a 200 kilometre uzaklıkta! İşte Trakya'nın saklı cenneti
        İstanbul'a 200 kilometre uzaklıkta! İşte Trakya'nın saklı cenneti
        Cansız bedeni bulunan Betül Kurt'un 3 arkadaşı gözaltına alındı
        Cansız bedeni bulunan Betül Kurt'un 3 arkadaşı gözaltına alındı
        Kamuda tasarruf TBMM’de başladı
        Kamuda tasarruf TBMM’de başladı
        Yeni amiral gemisi ortaya çıktı
        Yeni amiral gemisi ortaya çıktı
        Bu Fransız kasabasında evler sadece 1 euro
        Bu Fransız kasabasında evler sadece 1 euro
        Katil zanlısı yakalandı, sebebi borç-alacak meselesi
        Katil zanlısı yakalandı, sebebi borç-alacak meselesi
        Kayıp Korhan Berzeg olayında yeni gelişme
        Kayıp Korhan Berzeg olayında yeni gelişme
        33. haftanın VAR kayıtları açıkladı
        33. haftanın VAR kayıtları açıkladı
        "Filistin yanlısı öğrencilere Ulusal Muhafızlar müdahale etsin"
        "Filistin yanlısı öğrencilere Ulusal Muhafızlar müdahale etsin"
        Ankara'da sessiz maç!
        Ankara'da sessiz maç!
        "Tur kaldı İstanbul'a"
        "Tur kaldı İstanbul'a"
        Habertürk Anasayfa