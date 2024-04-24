BİM 26 Nisan aktüel kataloğu yayınlandı! Bu Cuma BİM'e elektrikli ev aletleri geliyor
BİM 26 Nisan Cuma aktüel kataloğunu yayınladı. Bu Cuma günü BİM'de ev aletleri, mutfak eşyaları, teknolojik aletler, tekstil ürünleri ve çocuk oyuncakları gibi çeşitli ürünler satışa çıkıyor. İşte, BİM 26 Nisan Cuma aktüel kataloğu...
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BİM 26 Nisan aktüel kataloğu kapsamında birçok ürün getiriyor. Bu Cuma günü BİM'e elektrikli ev aletleri, mutfak eşyaları, teknolojik aletler, tekstil ürünleri ve çocuk oyuncakları geliyor. İşte, BİM 26 Nisan 2024 Cuma aktüel kataloğu ile indirimli ürünler listesi...
26 NİSAN CUMA BİM AKTÜEL
Kirli çamaşır seti 219 TL
Çok amaçlı organizer sepet 429 TL
Banyo seti 549 TL
Deterjan hazneli mop 419 TL
- 2
Dijitsu 50 inç TV 10.999 TL
Kumtel siyah cam ankastre set 6.799 TL
Ses ve görüntü aktarım cihazı 299 TL
- 3
Blaupunkt akıllı robot süpürge 7.999 TL
Kumtel yağsız fritöz 2.099 TL
Cam set üstü ocak 1.999 TL
Elektronik su pompası 109 TL
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- 4
Chef Pro krep tavası 189 TL
31 santim pizza tabağı 109 TL
Ütü masası 219 TŞ
Plastik raf ünitesi 219 TL
- 5
Kadın pijama 299 TL
Banyo paspas seti 229 TL
Çift kişilik sıvı geçirmez lastikli alez 235 TL
- 6
Sallanan at 499 TL
Çekçek köpek 399 TL
Bultaklı ilk arabam 299 TL
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