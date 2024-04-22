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        Haberler Ekonomi Alışveriş BİM 23 Nisan 2024 kataloğu Salı günü raflarda! Çocuk Bayramı fırsatları: Bu hafta BİM aktüel indirimli ürünler fiyatları - Alışveriş Haberleri

        BİM 23 Nisan 2024 kataloğu Salı günü raflarda! Bu hafta BİM aktüel indirimli ürünler listesi

        BİM 23 Nisan 2024 aktüel kataloğu internet sitesi üzerinden yayınlandı. Bu hafta BİM'de Ulusal Egemnlik ve Çocuk Bayramı'na özel atıştırmalık ürünler indirimli fiyatlarla raflardaki yerini alacak. Bu hafta Salı BİM kataloğunda; kişisel bakım ürünlerinden temizlik malzemelerine kadar birçok ürün indirimli fiyatıyla satışa sunulacak. İşte, BİM aktüel 23 Nisan 2024 kataloğu ile indirimli ürünler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.04.2024 - 15:25 Güncelleme: 22.04.2024 - 15:25
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          BİM marketlerde her hafta salı ve cuma günleri indirimli ürünler alıcısıyla buluşuyor. Bu hafta salı günü müşterileriyle buluşacak yeni BİM aktüel indirimli ürünler kataloğu paylaşıldı. Peki, bu hafta BİM indirimli ürünleri neler? İşte, 23 Nisan 2024 Salı BİM aktüel katalog ürünleri fiyat listesi...

          BİM AKTÜEL 23 NİSAN 2024 KATALOĞU

          Ülker Çokokrem Kakaolu Fındık Kreması - 79 TL

          Nestle Damak Antep Fıstıklı Sütlü Çikolata - 34,50 TL

          Eti Hoşbeş Patlayan Şeker Aromalı Gofret - 23,50 TL

          Ülker Mısırlı Badem Kraker - 14,75 TL

          Jimmy Toys Oyuncaklı Yumurta - 29,50 TL

          Kuki Kültür Yumuşak Şeker - 18,50 TL

          Eti Karam Bitter Çikolata 22,50 TL

        • 2

          Pastamilan 3 Katlı Pasta Keki - 52,50 TL

          Sana Margarin Paket Hamurişi 2x250 gram - 47,50 TL

          Dr. Oetker Pastacı Kreması - 16,75 TL

          Drç Oetker Süsleme Glazürü - 42,50 TL

          Ülker Beyaz Pul Çikolata - 37,50 TL

          Ülker Bitter Kuvertür Çikolata - 54 TL

          Dr. Oetker Meyveli Sos - 16,50 TL

        • 3

          Naturalove Masa Üstü Led Lamba - 425 TL

          Angie-R95 Kadın/Erkek Parfüm - 119 TL

          Wellnax Zarf Çekmece Kokusu - 22,50 TL

          Roomstar Bambu Çubuklu Oda Kokusu - 49,50 TL

          Golden Rose Kaş Maskarası - 89,50 TL

          Kiva Barbie Dudak Koruyucu - 34,50 TL

          Garnier Micellar Water - 99 TL

          Naturalove Usb'li Yüz Masaj Aleti - 279 TL

        • 4

          Aquabor Toz Deterjan 6 kg - 159,50 TL

          Blume 24'lü Parfümlü Tuvalet Kağıdı - 129 TL

          Blume Kağıt Havlu - 99 TL

          Pril 3'lü Fırsat Paleti Sıvı Bulaşık Deterjanı - 109 TL

          Molped Ultra Hijyenik Ped - 49,50 TL

          Dalan Banyo Sabunu - 49,50 TL

        • 5

          BİM AKTÜEL 26 NİSAN 2024 KATALOĞU

          Dijitsu 50 İNÇ DG 22000 UHD GOOGLE TV - 10.999 TL

          Senna 32 İNÇ HD READY UYDU ALICILI TELEVİZYON - 4.199 TL

          Kumtel Siyah Cam Ankastre Set - 6.799 TL

          Polosmart Ses ve Görüntü Aktarım Cihazı - 299 TL

          Bluetooth Speaker FS80 - 249 TL

          HDMI Kablo 3 m - 89 TL

        • 6

          BIXL Regnum Örgü Koltuk Orijinal - 499 TL

          BIXL Nirvana Rattan Koltuk Eko - 399 TL

          Blaupunkt S10 Robomaster Akıllı Robot Süpürge - 7.999 TL

          Arnica Elektrikli Süpürge Cyclone - 2.999 TL

          Range Dikey Elektrikli Süpürge 99 TL

          Kumtel 5.5 L Dijital Yağsız Fritöz 2.099 TL

        • 7

          Chef's Pro Krep Tava - 189 TL

          Benante Desenli Seramik Pizza Tabağı - 109 TL

          Glass in Love 3'lü Cam Ayaklı Latte Bardağı Seti - 99 TL

          Glass in Love 6'lı Cam Kupa Seti - 99 TL

          LAV Artemis Şekerlik - 55 TL

          Colorina Saklama Kabı - 59 TL

          Casilda Home Mini Ütü Masası - 219 TL

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