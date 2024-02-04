BİM aktüel ürünler kataloğu salı günü raflarda! 6 Şubat 2024 BİM indirimli ürünleri
BİM 6 Şubat 2024 aktüel kataloğu internet sitesi üzerinden paylaşıldı. Farklı kategorilerde birçok sınırlı sayıdaki ürün salı günü müşterileriyle buluşacak. 6 Şubat 2024 BİM kataloğunda; temel gıdadan kişisel bakım malzemelerine, dekorasyondan temizlik ürünlerine kadar onlarca ürün indirimli fiyatlarıyla raflardaki yerini alacak. İşte, 6 Şubat 2024 Salı BİM kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesi...
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BİM marketlerde her hafta salı ve cuma günleri indirimli ürünler alıcısıyla buluşuyor. Bu hafta salı günü raflardaki yerini alacak yeni BİM aktüel indirimli ürünler kataloğu yayımlandı. Peki, bu hafta BİM indirimli ürünleri neler? İşte, 6 Şubat 2024 Salı BİM aktüel katalog ürünleri fiyat listesi...
BİM AKTÜEL 6 ŞUBAT 2024 KATALOĞU
Efsane Osmancık Pirinç - 179 TL
Saban Pilavlık Bulgur - 48,50 TL
İpek Köy Domates Salçası - 59,50 TL
Bizim Margarin Paket - 36 TL
Vita Bitkisel Susuz Yağ - 77,50 TL
Erpiliç Kadınbudu Köfte - 85 TL
Namet Soslu Döner - 85 TL
Taris Elma Sirkesi - 24,50 TL
Tamek Ranck Sos - 24,50 TL
Tat Bahçe Mayonez - 35 TL
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Filament Led Dekoratif Ampul - 279 TL
Işıklı Ahşap Çerçeve - 169 TL
Sütyen Slip 3'lü Takım - 245 TL
Kalpli Led Işık Zinciri - 165 TL
Renkli Soket Çorap - 34,50 TL
Mıknatıslı Soket Çorap - 55 TL
Golden Rose Likit Ruj - 79,50 TL
Golden Rose Oje - 27,50 TL
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Bebek Bezi Aylık Paketler - 199 TL
Baskılı Peçete - 28,50 TL
Molped Hijyenik Ped Süpernight - 55 TL
Perwoll Sıvı Çamaşır Deterjanı - 194,75 TL
Renax Toz Deterjan Renkliler - 147 TL
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Fiskobirlik Glora Karamelize Bisküvi Kreması - 59 TL
Dost Salep - 29,90 TL
Ülker Pastil - 19,50 TL
Eti Çikolata Soslu Browni Kek - 29 TL
Nutella Kakaolu Fındık Kreması - 129,75 TL
Swiss Alps Üzümlü Fındıklı İsviçre Çikolatası - 33,50 TL
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Dost Yarım Yağlı Bidon Yoğurt - 57,50 TL
Dost Kefir - 6,75 TL
Dost Pastörize Süt - 29,90 TL
Dost Laktozsuz Yoğurt - 26,50 TL
Dost Multivitamin Süt - 26,50 TL
Kerem Ballı Kaymak - 44,50 TL
Binveriz Tam Yağlı Kaşar Peyniri - 199 TL
Aknaz Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri - 170 TL
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BİM AKTÜEL 7 ŞUBAT 2024 KATALOĞU
Keysmart Nofrost Buzdolabı - 11.999 TL
Keysmart Buzdolabı - 9.999 TL
Keysmart Çamaşır Makinesi - 8.999 TL
Keysmart 4 Programlı Bulaşık Makinesi 7.999 TL
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BİM AKTÜEL 9 ŞUBAT 2024 KATALOĞU
LG 55 Inç UHD Smart TV - 18.999 TL
HP Notebook - 10.999 TL
Dijitsu 32 Inç HD Ready Tv - 3.799 TL
Kumtel Sürgülü Aspiratör - 999 TL
Heiefer Yeni Saç Kurutma Makinesi - 2.999 TL
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Polosmart Saç Düzleştirici - 279 TL
Polosmart Saç Şekillendirici - 279 TL
Philips Epilatör - 579 TL
Polosmart Saç Sakal Erkek Bakım Chiazı - 219 TL
Polosmart Traş Makinesi 3 Başlıklı - 219 TL
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