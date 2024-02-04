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        Haberler Ekonomi Alışveriş BİM aktüel 6 Şubat 2024 kataloğu: Sevgililer Günü kampanyası! Bu hafta BİM katalog indirimli ürünler listesi - Alışveriş Haberleri

        BİM aktüel ürünler kataloğu salı günü raflarda! 6 Şubat 2024 BİM indirimli ürünleri

        BİM 6 Şubat 2024 aktüel kataloğu internet sitesi üzerinden paylaşıldı. Farklı kategorilerde birçok sınırlı sayıdaki ürün salı günü müşterileriyle buluşacak. 6 Şubat 2024 BİM kataloğunda; temel gıdadan kişisel bakım malzemelerine, dekorasyondan temizlik ürünlerine kadar onlarca ürün indirimli fiyatlarıyla raflardaki yerini alacak. İşte, 6 Şubat 2024 Salı BİM kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2024 - 18:02 Güncelleme: 04.02.2024 - 18:02
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        • 1

          BİM marketlerde her hafta salı ve cuma günleri indirimli ürünler alıcısıyla buluşuyor. Bu hafta salı günü raflardaki yerini alacak yeni BİM aktüel indirimli ürünler kataloğu yayımlandı. Peki, bu hafta BİM indirimli ürünleri neler? İşte, 6 Şubat 2024 Salı BİM aktüel katalog ürünleri fiyat listesi...

          BİM AKTÜEL 6 ŞUBAT 2024 KATALOĞU

          Efsane Osmancık Pirinç - 179 TL

          Saban Pilavlık Bulgur - 48,50 TL

          İpek Köy Domates Salçası - 59,50 TL

          Bizim Margarin Paket - 36 TL

          Vita Bitkisel Susuz Yağ - 77,50 TL

          Erpiliç Kadınbudu Köfte - 85 TL

          Namet Soslu Döner - 85 TL

          Taris Elma Sirkesi - 24,50 TL

          Tamek Ranck Sos - 24,50 TL

          Tat Bahçe Mayonez - 35 TL

        • 2

          Filament Led Dekoratif Ampul - 279 TL

          Işıklı Ahşap Çerçeve - 169 TL

          Sütyen Slip 3'lü Takım - 245 TL

          Kalpli Led Işık Zinciri - 165 TL

          Renkli Soket Çorap - 34,50 TL

          Mıknatıslı Soket Çorap - 55 TL

          Golden Rose Likit Ruj - 79,50 TL

          Golden Rose Oje - 27,50 TL

        • 3

          Bebek Bezi Aylık Paketler - 199 TL

          Baskılı Peçete - 28,50 TL

          Molped Hijyenik Ped Süpernight - 55 TL

          Perwoll Sıvı Çamaşır Deterjanı - 194,75 TL

          Renax Toz Deterjan Renkliler - 147 TL

        • 4

          Fiskobirlik Glora Karamelize Bisküvi Kreması - 59 TL

          Dost Salep - 29,90 TL

          Ülker Pastil - 19,50 TL

          Eti Çikolata Soslu Browni Kek - 29 TL

          Nutella Kakaolu Fındık Kreması - 129,75 TL

          Swiss Alps Üzümlü Fındıklı İsviçre Çikolatası - 33,50 TL

        • 5

          Dost Yarım Yağlı Bidon Yoğurt - 57,50 TL

          Dost Kefir - 6,75 TL

          Dost Pastörize Süt - 29,90 TL

          Dost Laktozsuz Yoğurt - 26,50 TL

          Dost Multivitamin Süt - 26,50 TL

          Kerem Ballı Kaymak - 44,50 TL

          Binveriz Tam Yağlı Kaşar Peyniri - 199 TL

          Aknaz Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri - 170 TL

        • 6

          BİM AKTÜEL 7 ŞUBAT 2024 KATALOĞU

          Keysmart Nofrost Buzdolabı - 11.999 TL

          Keysmart Buzdolabı - 9.999 TL

          Keysmart Çamaşır Makinesi - 8.999 TL

          Keysmart 4 Programlı Bulaşık Makinesi 7.999 TL

        • 7

          BİM AKTÜEL 9 ŞUBAT 2024 KATALOĞU

          LG 55 Inç UHD Smart TV - 18.999 TL

          HP Notebook - 10.999 TL

          Dijitsu 32 Inç HD Ready Tv - 3.799 TL

          Kumtel Sürgülü Aspiratör - 999 TL

          Heiefer Yeni Saç Kurutma Makinesi - 2.999 TL

        • 8

          Polosmart Saç Düzleştirici - 279 TL

          Polosmart Saç Şekillendirici - 279 TL

          Philips Epilatör - 579 TL

          Polosmart Saç Sakal Erkek Bakım Chiazı - 219 TL

          Polosmart Traş Makinesi 3 Başlıklı - 219 TL

        • 9
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        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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