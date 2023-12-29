BİM'e bu hafta beyaz eşya ve küçük ev aletleri geliyor! İşte 29 Aralık Cuma BİM aktüel kataloğu
BİM 29 Aralık Cuma gününe ait aktüel kataloğunu yayınladı. Yeni aktüel kataloğunda beyaz eşya, elektronik aletler, küçük ev aletleri, mutfak malzemeleri, tekstil ürünleri ve çocuk oyuncakları yer alıyor. İşte, 29 Aralık Cuma 2023 BİM aktüel kataloğu ve indirimli ürünler listesi...
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BİM aktüel 29 Aralık Cuma... Yılın son aktüelini yayınlayan BİM'e yine birçok ürün geliyor. 29 Aralık Cuma gününden itibaren tüm şubelerde yer alacak aktüel ürünlerinde bu hafta televizyon, buzdolabı, bulaşık makinesi, küçük ev aletleri, mutfak gereçleri ve çocuk oyuncakları gibi çeşitli ürünler geliyor. İşte, 29 Aralık Cuma BİM aktüel kataloğu ile indirimli ürünler listesi...
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BİM 29 ARALIK CUMA AKTÜEL
LG 55" 4K Smart Nanocell TV 20.499 TL
TCL 32' FHD Android Televizyon 5.699 TL
Dijitsu 58' UHD Smart Led TV 10.999 TL
Dijitsu 50' UHD Android Led TV 8.999 TL
Kumtel Yağsız Air Fryer 5.5 Litre 1.599 TL
Fakir Atria Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 2.499 TL
Range Buharlı Ütü 599 TL
KeySmart 4 Çekmeceli Derin Dondurucu 5.999 TL
Casper VIA M35 4/128 GB Cep Telefonu 5.199 TL
Kiwi Kablosuz Yüzey Temizleyici Mop Paspas 1.399 TL
Radyatör Antifriz 3 Litre 99 TL
Oto Cam Suyu 5 Litre 59,50 TL
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Paşabahçe Patisserie Ayaklı Kapaklı Servis Tabak 269 TL
Borcam Fırın Seti 229 TL
Aurora 12 Parça Çay Takımı 169 TL
Aurora Ayaklı Şekerlik 109 TL
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Tefal Tava 24 cm 349 TL
Tefal Fırın Tepsisi 34 cm 299 TL
Wok Tava 28 cm 329 TL
Chef's Krep Tava 26 cm 99 TL
Ocak Üstü Tost Tavası 299 TL
Bonera Sahan 22 cm 229 TL
Rakle Mottolu Cam Kupa 250 cc 26,50 TL
Rakle Desenli Meşrubat Bardağı 510 cc 23,50 TL
Benante Kalpli Standlı Porselen Kupa Seti 4'lü 259 TL
Okyanus Rende 75 TL
Okyanus Ahşap Görünümlü Servis Ürünleri 34,50 TL
Sebze Bıçağı 16,50 TL
Mutfak Gereçleri 33,50 TL
Desenli Badya 21,50 TL
Colorina Cam Saklama Kabı 1350 cc 49,50 TL
Colorina Cam Saklama Kabı 3'lü 200 cc 55 TL
Colorina Cam Saklama Kabı 720 cc 39,50 TL
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Ören Bayan Yumak Çeşitleri 3'lü 55 TL
Flamlı Eşarp 49,50 TL
Kadın Polar Pijama Takımı 219 TL
Kız Çocuk Polar Pijama Takımı 169 TL
Eros Çocuk Termal Alt / Üst İçlik 125 TL
Eros Kadın Termal Alt / Üst İçlik 175 TL
Eros Erkek Termal Alt / Üst İçlik 189 TL
Kadın / Erkek Eşofman Altı 89 TL
Jakarlı Koltuk Örtüsü 99 TL
North Pacific Şemsiye 137,50 TL
Otantik Premium Masa Örtüsü 79 TL
Pötikare Masa Örtüsü 39,50 TL
Paspas 44,50 TL
Havlu Saç Bonesi 39,50 TL
Kapı Altı Rüzgar Önleyici 24,50 TL
Mikrofiber Bulaşık Altlığı 19,50 TL
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Çocuk sandalyesi 69 TL
El Koordinasyon Oyunu 179 TL
Çek Bırak Arabalar 89 TL
Oyuncak Çocuk Makyaj Seti 49,50 TL
Lisanslı Puzzle 69 TL
Krom Renkli Balonlar 14,50 TL
Denge Oyunu 79 TL
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