BİM aktüel 29 Aralık Cuma... Yılın son aktüelini yayınlayan BİM'e yine birçok ürün geliyor. 29 Aralık Cuma gününden itibaren tüm şubelerde yer alacak aktüel ürünlerinde bu hafta televizyon, buzdolabı, bulaşık makinesi, küçük ev aletleri, mutfak gereçleri ve çocuk oyuncakları gibi çeşitli ürünler geliyor. İşte, 29 Aralık Cuma BİM aktüel kataloğu ile indirimli ürünler listesi...