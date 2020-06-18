BİM aktüel ürünler kataloğu 19 Haziran indirimleri için merak ediliyor. BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alana ürünler yarın sabah saatlerinden itibaren mağazalarda yerini alacak. Ankastre set, epilatör, bisiklet gibi ürünlerin yanında çok sayıda tekstil ve ev tekstili ürün ile mutfak eşyası da BİM'in bu haftaki indiriminde satışa sunulacak. BİM aktüel ürünler kataloğu haberimizde...

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU - 19 HAZİRAN 2020 CUMA