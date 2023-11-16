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        Haberler Gündem BİM aktüel 17 Kasım 2023 kataloğu: Bu hafta Cuma yeni BİM indirimli ürünler fiyat listesi

        BİM aktüel ürünler kataloğu belli oldu! 17 Kasım 2023 BİM indirimli ürünleri

        BİM 17 Kasım Cuma günü satışa çıkacak indirimli ürünleri internet sitesi üzerinden paylaştı. BİM kataloğunda bu hafta; elektrikli bisikletten dikey süpürgeye, airfryerdan oyuncak çeşitlerine kadar pek çok ürün yer alıyor. Uygun fiyatlarla alışveriş yapmak isteyenler için BİM aktüel ürünler kataloğunu haberimizde derledik. İşte, 17 Kasım 2023 BİM markette bu haftanın indirimli ürünleri fiyat listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.11.2023 - 16:29 Güncelleme: 16.11.2023 - 16:29
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        • 1

          Yeni BİM aktüel ürünler kataloğu alışverişseverlerin beğenisine sunuldu. BİM marketlerde bu hafta yine birbirinden farklı ve sınırlı sayıda ürünler alıcısıyla buluşacak. İşte, 17 Kasım 2023 Cuma BİM indirimli ürünler kataloğu...

          17 KASIM 2023 YENİ BİM AKTÜEL KATALOG ÜRÜNLERİ

          RKS Elektrikli Bisiklet RSIII PRO X 15.999 TL

          Dijitsu 32 İNÇ HD ANDROID TV 3.999 TL

          Casper VIA M35 4/128 GB CEP TELEFONU 5.499 TL

          Blaupunkt Taste Master Dijital Air Fryer Blaf03 1.999 TL

          Kumtel Cam Set Üstü Ocak 1.999 TL

          Blaupunkt Dikey Şarjlı Süpürge Blhs01 3.999 TL

          Arnica Blender Seti 999 TL

          Kumtel Mini Quartz Isıtıcı 249 TL

          Kumtel Fanlı Isıtıcı 329 TL

        • 2

          Lav 3’lü Meşrubat Bardağı ~325 cc 44,50 TL

          Lav Alinda Saklama Kabı ~345 cc 16,50 TL

          Lav Line Sürahi ~1200 cc 49,50 TL

          Lav Rose Kapaklı Kavanoz ~550 cc 13,50 TL

          Lav 4’lü Odin Meşrubat Bardağı ~356 cc 79 TL

          Lav Reçellik / Şekerlik ~380 cc 32,50 TL

          Lav 3’lü Renkli Tatlı Sunumu ~240 cc 55 TL

          Lav Renkli Çerezlik ~195 cc 17,50 TL

          Lav 12 Parça Odin Çay Seti ~170 cc 159 TL

          Lav Tereyağlık ~405 cc 32,50

        • 3

          Mr Green Deterjan Hazneli Mop 295 TL

          Clean Clear Esnek Saplı Mop 159 TL

          Okyanus Home Banyo Seti 289 TL

          Banyo Aksesuar Seti 329 TL

          Vantuzlu Banyo Kaydırmaz Paspası 65 TL

          Okyanus Home Yapışkanlı Banyo Aksesuarları 69 TL

          Çok Amaçlı Organizer Çeşitleri 19,50 TL

          Hobby Life Saplı Saklama Kabı 39,50 TL

          Metal Kapaklı Bölmeli Deterjanlık 139 TL

          Dikdörtgen Saklama Kabı 24,50 TL

          Chef's Pro Çelik Tava 119 TL

          Ahşap Kulplu Metal Tepsi ~37 cm 99 TL

          Silikon Tutaçlı Cam Bardak ~450 ml 85 TL

          Paşabahçe Cam Çay Tabağı ~11,9 cm 69 TL

          Rakle Mottolu Cam Kupa ~250 cc 23,50 TL

        • 4

          Yükselen Zeka Mucit Karınca Yaz-Sil Kitapları Seti 149 TL

          Clementoni Işıklı ve Sesli Uzaktan Kumanda 269 TL

          TRT Çocuk 4’lü Yapboz 45 TL

          Artenino Bebek Kitapları 59 TL

          Kumtoys Ahşap Tak-Çak 69 TL

          Woodoy Koordinasyon Oyunu 159 TL

          Fisher Price Lisanslı Sulu Kalemli Boyama Kitapları 59 TL

          Tekerlekli Kitaplar 32,50 TL

          1. Sınıf İçin Hikaye ve Aktivite Kitapları 9,75 TL

          İnkılap Çıkartmalı Aktivite Kitapları 24,50 TL

          Dıytoy Manyetik Strateji Oyunları 3 Taş ve 9 Taş 69 TL

          Mini Karakterler 39,50 TL

          Oyuncak Makyaj Çantası 74,50 TL

          Mgs Oyuncak Hava Araçları 69 TL

          Mgs Sök-Tak Çiftlik Araçları 135 TL

        • 5

          Northpacific Dolgulu Mont Kız Çocuk 299 TL

          Northpacific Dolgulu Mont Erkek Çocuk 299 TL

          Ören Bayan Favori Yumak 55 TL

          Oduncu Gömlek Erkek 179 TL

          Eşofman Altı Kadın 109

          Polar Alt Kadın 69 TL

          Eşofman Altı Çocuk 69 TL

          İkili Havlu Seti 52.50 TL

          Molinella 2’li Yastık Kılıfı 39,50 TL

          Molinella Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 89 TL

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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