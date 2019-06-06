06 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
BİM'de bu hafta indirimli nelere var? sorusu BİM indirimlerini kaçırmak isteyen vatandaşlar tarafından soruluyor. BİM'de Kumtel ankastre set, Braun erkek bakım seti ve Huawei Y5 cep telefonu, oto araç süpürgesi, oto koltuk kılıfı, valiz ve tekstil ürünleri öne çıkıyor. 7 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğu haberimizde.
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU - 7 HAZİRAN
Cam Davlumbaz, Cam Ocak ve Cam Panel Fırından oluşan Kumtel Cam Ankastre Set 999 TL
Braun Erkek Bakım Seti 135 TL
Çift Musluklu Semaver 55 TL
Paşabahçe Linka Kahve Yanı Su Bardağı 12,50 TL
Cam Limon Sıkacağı 5,95 TL
Meyve ve Sebze Kesme Oyunu 12,50 TL
Kurbağa Oyunu 5,95 TL
Fırça çeşitleri 8,50 TL
Paşabahçe Yuvarlak Borcam 19,90 TL
Esnek Kesme Matı 4,95 TL
Barbie Deniz Kızı Bebek 29,90 TL
Huawei Y5 2018 Cep Telefonu 879 TL
Basınçlı Yıkama Makinesi 299 TL
Black-Decker Oto Araç Süpürgesi 125 TL
Kompresör 75 TL
Oto Halı Paspas Seti 24,90 TL
Hasır Oto Minderi 29,90 TL
Oto Koltuk Kılıfı 79 TL
Autoware Çevirici Oto İnverter 99 TL
Basınçlı Su Tabancası 29,90 TL
Makaralı 2’li Yan Cam Perdesi 29,90 TL
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!