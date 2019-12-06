BİM 6 Aralık aktüel ürünler kataloğunda ne var? sorusu bu haftaki indirimli ürünlerden faydalanmak isteyenler tarafından soruluyor. BİM'de bu hafta da pek çok ürün uygun fiyat fırsatıyla raflarda olacak. Cep telefonu, tencere seti, ev tekstili ürünler ve birçok tekstil ile mutfak ürünü indirimli fiyatlarla satışa çıkacak. 6 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu haberimizde.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU - 6 ARALIK

Samsung Galaxy A30 Cep Telefonu 1799 TL