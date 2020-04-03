BİM aktüel ürünler kataloğu 3 Nisan indirimleri için merak ediliyor. BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alana ürünler sabah saatlerinden itibaren mağazalarda yerini aldı. Nalbur ve inşaatürünlerinin dikkatleri çektiği katalogda evini yenilemek isteyenler için her şey düşünüşmüş. BİM aktüel ürünler kataloğu haberimizde...

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU - 3 NİSAN 2020 CUMA

Dijitsu Uydu Alıcılı Led TV 749 TL

Starcom Büyük Boy Nostaljik Radyo 139 TL

Orta Boy Nostaljik Radyo 99,90 TL

Polosmart Kulaküstü Kablosuz Kulaklık 49,90 TL

Duvar Şarjı 39,90 TL

Çok Amaçlı Işıldak 29,90 TL

Telefon Tutucu 1,50 TL