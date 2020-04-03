03 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
BİM aktüel ürünler kataloğu 3 Nisan indirimleri için merak ediliyor. BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alana ürünler sabah saatlerinden itibaren mağazalarda yerini aldı. Nalbur ve inşaatürünlerinin dikkatleri çektiği katalogda evini yenilemek isteyenler için her şey düşünüşmüş. BİM aktüel ürünler kataloğu haberimizde...
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU - 3 NİSAN 2020 CUMA
Dijitsu Uydu Alıcılı Led TV 749 TL
Starcom Büyük Boy Nostaljik Radyo 139 TL
Orta Boy Nostaljik Radyo 99,90 TL
Polosmart Kulaküstü Kablosuz Kulaklık 49,90 TL
Duvar Şarjı 39,90 TL
Çok Amaçlı Işıldak 29,90 TL
Telefon Tutucu 1,50 TL
Decolove 3’lü Dekoratif Raf Seti 129 TL
Katlanır Yatak 169 TL
Intex Şişme Yatak 99,90 TL
Intex Çift Yönlü Pompa 19,90 TL
Granit Efektli Kek Kalıbı çeşitleri 18,90 TL
Seramik Çerezlik Seti 22,90 TL
Vakumlu Sefer Tası 17,90 TL
chef’s Granit Efektli 30cm Tava 32,90 TL
Ekose Masa Örtüsü 12,90 TL
Taşlı Keten Kadın Ayakkabısı 16,90 TL
Unisex Spor Ayakkabı 24,90 TL
Erkek Casual Ayakkabı 34,90 TL
Taşlı Anahtarlık 12,90 TL
Düğmeli Pijama Takımı 24,90 TL
Kadın Triko Hırka 24,90 TL
Çok Amaçlı Baza Altı Kutusu 12,90 TL
Çantalı Vakumlu Hurç 16,90 TL
Mega Hurç 7,95 TL
Maxi Hurç 5,95 TL
Mini Hurç 4,95 TL
Vakumlu Hurç Seti 14,90 TL
Tahterevalli 59,90 TL
Pilsan Playmat Yer Karosu 27,90 TL
Sebze ve Meyve Kesme Oyunu 12,90 TL
Fisher-Price Oyun Küpü 29,90 TL
Oyun Havuzu Topu 17,90 TL
İlk Arabam 37,90 TL
Oyuncak Puset 14,90 TL
Tematik Hikaye Kitapları 3,95 TL
Plastik Salıncak 39,90 TL
Elif Serisi Hikaye Kitapları 4,95 TL
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