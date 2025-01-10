İstanbul Valisi Davut Gül, 2024 yılına ait emniyet verilerini açıkladı. Vali Gül, 2024 yılında sahte içkiden 48 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İstanbul Emniyet Değerlendirme Toplantısı Vali Davut Gül'ün katılımıyla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü toplantı salonunda yapıldı. Toplantıya Vali Gül'ün yanı sıra Vali Yardımcısı Hasan Gözen, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu da katıldı. Toplantıda 2024 yılına ilişkin emniyet verileri açıklandı.

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'ORGANİZE EŞKIYALARA KARŞI MÜCADELEMİZE KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ'

İstanbul Valisi Davut Gül, Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlikten oluşan 63 bin 915 personelin görev yaptığını belirterek sözlerine başladı. Vali Gül, "2024 yılında terör örgütlerine yönelik yaptığımız operasyonlarda yakalanan kişi sayısı bir önceki yıla göre yüzde 7 arttı, 6 bin 885 oldu. Terörizmi besleyen, finansını sağlayan kaynaklara karşı yürüttüğümüz operasyonlarda ele geçirilen miktar 3 katına çıktı, 11 milyon 183 bin lira oldu. Şunun çok iyi anlaşılması gerekiyor: Türkiye Cumhuriyeti, binlerce yıllık geleneği olan çok güçlü bir devlettir. Terörün her türlüsünü bitirmeye kararlıdır. Allah'ın izniyle de bitirecektir. İstanbul’umuzun huzuru için en önemli mücadele alanlarımızdan biri olan organize suçlarla mücadelemizde operasyon sayımız 2024'te yüzde 56 artışla 273'e yükseldi. Çökertilen suç çetesi sayısı yüzde 33 arttı. El konulan mal varlığı 3,5 katına çıkarak 33 milyar lira oldu. Tıpkı terörde olduğu gibi bu suçlara ve organize eşkıyalara karşı mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz" dedi

'7 SUÇTA YAKALAMA ORANI YÜZDE 24,6 ARTTI'

İstanbul’umuzun asayişi için 6 bin 517 ekip, 54 bin 544 personelimiz ile suçla ve suçluyla mücadelemize devam ediyoruz diyerek sözlerini sürdüren Vali Gül, "Rakamlara tekrar döndüğümüzde güvenlik güçlerimizin, istihbaratımızın fedakâr çalışmalarıyla 2024 yılında önceki yıla göre olay sayıları; kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 9,6 mal varlığına karşı işlenen suçlarda ise yüzde 28'den fazla azaldı. Aydınlatma oranları; kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 97,8 'den yüzde 98,6'ya; mal varlığına karşı işlenenlerde ise yüzde 78'den yüzde 83'e yükseldi. 2024 yılında bir önceki yıla göre otodan hırsızlıkta, kapkaçta, yankesicilikte, oto hırsızlığında, evden hırsızlıkta büyük başarılar elde edildi. Hapis cezası sebebiyle yıllardır aranan kişileri yakalama oranı yüzde 15'den fazla arttı. Özelikle 7 önemli suçta yakalama oranımız yüzde 24,6 oranında yükseldi. Suç işleme potansiyeli olan bu kişilerin yakalanması demek, yeni suçların önüne geçmek demek" ifadelerini kullandı.

'SAHTE İÇKİDEN 48 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ' Kaçakçılıkla ilgili verileri paylaşan Vali Gül, "İllegal üretim ve haksız kazanca karşı 3 bin 747 operasyon düzenlendi. Bu kapsamda 2024 yılında bir önceki yıla göre kaçak ve sahte alkolle mücadelemizde denetimlerimiz arttı. Ele geçirilen alkol miktarı 2 buçuk katını geçti. Denetimlerimiz sonucunda kaçak ve sahte içki satan işletmelerin ruhsatlarının iptali için talimat verildi. Maalesef tüm bu çalışmalara rağmen geçen yıl sahte içkiden 110 vatandaşımız zehirlendi. 48'i hayatını kaybetti. Bu sebeple 63 işletmeye cezai işlem uygulandı. Ayrıca, çocuklarımızı zararlı alışkanlıklardan korumak, 18 yaşından küçüklere alkol ve sigara satışını engellemek için alkol satılan, tütün ve mamulleri satılan yerlere kamera sistemi takma zorunluluğu getirdik. Amacımız, kanunu uygulamak., Yani, 18 yaş altındakilere alkol, sigara satışını ve saat 22'den sonra alkol satışını engellemek. Temel amaçlarımızdan biri de sahte alkolün yanında kaçak alkol satışının önüne geçmek. Akaryakıt kaçakçılığıyla mücadelemizde ise ele geçirilen yakıt miktarı yüzde 127 arttı. Kaçak ürünlerin piyasaya sürülmesinin engellenmesi neticesinde önlediğimiz vergi kaybı 2023 yılına göre 4 katına çıktı. Hemşehrilerimizden ricamız; illegal ve kaçak olan hiçbir ürünü satın almamaları, tüketmemeleri ve bu ürünleri ihbar etmeleri" şeklinde konuştu 'UYUŞTURUCU OPERASYON SAYIMIZ 10 BİN 288'E ÇIKTI' Vali Gül, "Mücadele verdiğimiz en önemli konulardan biri uyuşturucu ve madde bağımlılığı. Uyuşturucuyla mücadele bir devlet politikası. Bu belaya karşı mücadele ve çalışmalarımızı etkin bir şekilde sürdürüyoruz. Her zaman vurguluyoruz: bir kişiyi bile burada heba etme lüksümüz yok. Bu bataklıktan bir kişiyi bile kurtarabilirsek ne mutlu bizlere. Mücadelelerini bu anlayışla canla başla sürdüren güvenlik güçlerimizin başarılı çalışmaları sonucunda, imal ve ticarete yönelik operasyon sayımız, 7 bin 836'dan 10 bin 288'e çıktı. Ele geçirilen uyuşturucu miktarı, yüzde 32 artışla 25 tona yükseldi. Yakalanan hap miktarı 3 kat arttı. Diğer yandan okullarımızın çevresindeki kafeler, parklar ve bahçelerdeki denetim sayımızı yüzde 33 artırdık. Bu işin sadece polisiye tedbirlerle çözülemeyecek bir mesele olduğunun farkındayız. Öncelikle talep boyutunun ortadan kaldırılması gerekiyor. Bu anlayışla Valilik olarak meseleyi kökünden halledebilmek için çocuklarımızı spor, sanat ve sosyal faaliyetlerle buluşturacak birçok projeyi hayata geçirdik. Bu mücadelenin en büyük yardımcılarından olan annelerimize yönelik yürüttüğümüz En İyi Narkotik Polisi Anne projesinde bilgilendirdiğimiz anne sayısını iki katına çıkardık. İstanbul'u, geleceğimizi zehirleyen uyuşturucu tacirlerinden, aile kurumunu bitiren bu illetlerden kurtarmakta son derece kararlıyız" dedi.

'166 VATANDAŞIMIZ KAZALARDA HAYATINI KAYBETTİ' Davut Gül, "Siber suçlarda, 2023 yılına göre terörde iltisaklı olanlarda yüzde 52, yasa dışı bahiste yüzde 123, çocuk istismarında yüzde 154 oranında operasyonların arttığı belirten Vali Gül daha sonra trafik verilerini aktardı. Vali Gül, “Terörle mücadeleye verdiğimiz önemi, uyuşturucuyla mücadeleye verdiğimiz önemi trafik kazalarıyla mücadeleye de veriyoruz. Bu maksatla İstanbul'umuzda trafikte görevli ekip sayımızı 2024 yılında iki katına çıkardık. Denetimlerimizi yüzde 90 artırdık. Maalesef alınan tüm önlemler, gerçekleştirilen denetimler ve yapılan ikazlara rağmen 150 ölümlü kazada 166 vatandaşımızı kaybettik. ikinci seferde ise 276 bin liraya yükseltildi. Bu cezalarla birlikte bu meselenin azalarak gündemimizden çıkacağına inanıyorum" diye konuştu. '2024'TE DÖNÜŞ YAPAN SURİYELİ SAYISI 6.5 KATINA ÇIKTI' Vali Gül son olarak göç verilerini paylaşarak, "1 milyon 31 bin 985 yabancının yaşadığı şehrimizde bu sayının 503 bini Suriyeli misafirlerimiz. 2024 yılında gönüllü olarak geri dönüş yapan Suriyelilerin sayısı 6 buçuk katına çıktı. Bu konuda hamdolsun, Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettikleri gibi 'Tarihin doğru tarafında yer aldık'. Mazlumların sığınağı olduk. Bu çok kıymetli bir şey. İnşallah Suriye'de huzur ve güvenlik sağlandıkça Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü geri dönüşleri artarak devam edecektir. Biliyorsunuz, dünyada ilk defa mobil göç noktaları 2023 yılında İstanbul'da başladı. Göçle mücadelemizde elimizi rahatlattı. Sistemin oturmasını sağladı. Ekranda gördüğünüz gibi, sorguladığımız yabancı sayısı, 2024 yılında 5 buçuk katına çıktı. Kaçak göçle mücadelemiz milli menfaatlerimiz doğrultusunda, insan haklarına uygun, kamu düzeni ve güvenliğimizden taviz vermeden sürecektir" dedi.