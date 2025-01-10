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        Haberler Spor Basketbol NBA NBA maçına İzmir marşı damgası: Alperen Şengün şov yaptı, Houston kazandı! - Basketbol Haberleri

        NBA maçına İzmir marşı damgası: Alperen Şengün şov yaptı, Houston kazandı!

        Milli basketbolcumuz Alperen Şengün'ün takımı Houston Rockets, NBA'de Memphis Grizzlies'i 119-115 mağlup etti. Memphis Grizzlies cephesi maçtan mağlup ayrılmasına rağmen maçın bitimine 3.2 saniye kala 117-115 gerideyken alınan mola sırasında sahanın en iyisi Alperen Şengün'e jest yaparak salon hoparlöründen İzmir Marşı'nı çaldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.01.2025 - 10:38 Güncelleme: 10.01.2025 - 10:40
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        NBA maçına İzmir marşı damgası!
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        NBA’de normal sezon maçında temsilcimiz Alperen Şengün’ün takımı Houston Rockets, Memphis Grizzlies‘ın konuğu oldu.

        Batı Konferansı’nda ikinci ve üçüncü sıradaki ekiplerin mücadelesinde kazanan konuk ekip oldu. Rockets, milli oyuncumuzun müthiş performansıyla sahadan 119-115 galip ayrıldı.

        35 dakika sahada kalan Alperen Şengün, 32 sayı – 14 ribaund – 5 asist – 12/20 şut isabetiyle muazzam oynadı.

        Houston’da Jalen Green 27 sayıyla galibiyete katkı sağlarken Fred VanVleet 22 sayıyla maçı tamamladı. Jae’Sean Tate 12 sayı, Amen Thompson 10 sayı – 7 ribaund – 5 asist kaydetti.

        Memphis’te Ja Morant 27 sayıyla takımının en skorer ismi oldu. Jaren Jackson 21 sayı – 8 ribaund – 6 blok ile oynarken Desmond Bane 16 sayı üretti. Santi Aldama 12 sayı, Luke Kennard 11 sayıyla bitirdi.

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        SALONDA "İZMİR MARŞI" ÇALDI

        Öte yandan Memphis Grizzlies cephesi maçtan mağlup ayrılmasına rağmen maçın bitimine 3.2 saniye kala 117-115 gerideyken alınan mola sırasında sahanın en iyisi Alperen Şengün'e jest yaparak salon hoparlöründen İzmir Marşı'nı çaldı.

        ALL-STAR OYLAMASINDA 6. SIRADA

        NBA All-Star oylamasında ikinci sonuçlar açıklandı. Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, NBA All-Star oylamasında Batı'da 6. sıraya yükseldi.

        Temsilcimiz Alperen Şengün, 556 bin 515 oyla Batı forvetlerinde 6. sırada yer alırken, Batı Konferansı'nda 11. sırada kendine yer buldu.

        BU SEZON 19.3 SAYI ORTALAMASIYLA OYNUYOR

        Geçtiğimiz sezonki iyi performansını bu sezona da taşıyan Alperen Şengün, NBA'de normal sezon devam ederken şimdiye kadar 37 maça çıktı. Alperen 37 maçta 19.3 sayı ortalaması tutturan Alperen, 10.5 ribaunt ve 5 asist ortalamasıyla da takımının iyi performansından en önemli etkiyi yapan oyuncular arasında yer aldı.

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