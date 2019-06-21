Her hafta müşterilerine kampanyalı ürün sunan BİM, bu hafta da müşterilerinin karşısına mutfak eşyaları ile çıkıyor. BİM 21 HAZİRAN 2019 aktüel ürünler kataloğunu incelediğimizde birbirinden farklı ürünlerde ve markalarda indirimler var. Yaz aylarının vazgeçilmezi hava soğutudan, buharlı ütüden, davul fırına kadar birçıj ürünler BİM'de yerini alıyor. İşte BİM 21 Haziran aktüel ürünler kataloğu...

Hava Soğutucu: 799,00