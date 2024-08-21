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        Haberler Bilgi Alışveriş BİM 21 Ağustos 2024 aktüel kataloğu: BİM'e bu hafta çekme karavan geldi! BİM aktüel indirimli ürünler listesi

        BİM 21 Ağustos 2024 aktüel kataloğu: BİM'e bu hafta çekme karavan geldi!

        BİM 20-21 aktüel kataloğu yayınlandı. Bu hafta seyahatseverler için çekme karavan satışa çıktı. Öte yandan atıştırmalık, içecek ve donmuş ürünler de aktüeldeki yerini aldı. İşte, 20-21 Ağustos 2024 BİM aktüel kataloğu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.08.2024 - 10:15 Güncelleme: 21.08.2024 - 10:15
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        • 1

          BİM aktüel kataloğu 20-21 Ağustos 2024 tarihli aktüel kataloğunu yayınladı. Bu hafta BİM'de çekme karavan satışa çıkıyor. Öte yandan tekli ve çift kişilik yatak modelleri de raflarda yerini alan ürünlerden. İşte, alışveriş yapmayı sevenler için 20-21 Ağustos 2024 BİM aktüel kataloğu...

        • 2

          BİM AKTÜEL 21 AĞUSTOS 2024 KATALOĞU

          Bamboo Plus yaylı tek kişilik yatak 1.999 TL

          Flexi Bonel yaylı çift kişilik yatak 3.299 TL

          Multicomfort çift kişilik yatak 5.499 TL

        • 3

          3.70 metre çekme karavan 229.000 TL

        • 4
        • 5
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