Habertürk'te yayınlanan ‘Esra Toptaş ve Kadir Kaymakçı ile Gün Başlıyor’un magazin bölümü Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında Diyarbakır’da düzenlenen Sur Kültür Yolu Festivali’ne katılan Esra Toptaş, Habertürk Yazarı Esin Övet ve Habertürk Magazin Müdürü Mehmet Çalışkan’ın izlenimleriyle açıldı.
Sur Kültür Yolu Festivali’nin Diyarbakırlılar ile çevre illerden gerçekleştirilen katılımlarla büyük ilgi gördüğü dile getirildi. Mehmet Çalışkan, Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin en belirgin güzelliklerinden birinin kültür – sanat etkinliklerinin gerçekleştirildiği tarihi mekânların restore edilmesi olduğunu söyledi.
‘Gün Başlıyor’un diğer iki konusu ünlülerin cenazesine katılan ünlülerle yapılan özçekim ve Farah Zeynep Abdullah’ın geçtiğimiz günlerdeki “Başrol erkeklerin yanına domates seçer gibi kadın oyuncuları seçiyorlar" şeklindeki çıkışının sinema - televizyon sektörüne yansıması oldu.
Mehmet Çalışkan: Billur Hanım ile mayısta röportaj yapmıştık. Yıllar öncesinden beri tanışırdık. Çok iyi bir insandı, çok güçlüydü, umutluydu. Röportajımızda “Ben bu hastalığı yeneceğim" demişti. En son ağustosta konuştuğumuzda “Her şey yolunda gidiyor, atlatıyorum” demişti. Kimseye zararı olmayan biriydi.
Kadir Kaymakçı: Son derece hayat dolu ve karşısındakini hep yükselten bir insandı. Ben arayıp ona üzüldüğümü söylediğimde o tam tersi beni teselli ediyordu.
Esin Övet: Billur'un bir kişiyle bile kötü olduğunu bilmiyorum.
Esra Toptaş: Billur Kalkavan’ın cenazesinde ünlüler ile özçekim yapılmaması şaşırtıcı olmuş. Yapılmasına şaşıracağımıza yapılmamasına şaşırıyoruz. Çünkü özellikle son zamanlarda bir çok ünlünün cenazesinde tabutla veya ünlülerle özçekim yapıldığına şahit olduk.
Mehmet Çalışkan: Evet, cenaze töreninde hiç özçekim yapılmamasına oldukça şaşırdım. Özellikle dikkat ettim, tören boyunca kimse özçekim yapmadı.
Esin Övet: Cenaze törenlerinde özçekim yapılması Oya Aydoğan’ın cenazesinde başladı ve sonra yayıldı.
Mehmet Çalışkan: Evet, ünlü görmek, özçekim yapmak için cenaze törenlerine katılan bir kesim türedi.
Farah Zeynep Abdullah’ın “Başrol erkeklerin yanına domates seçer gibi kadın oyuncuları seçiyorlar" çıkışı da ‘Gün Başlıyor’da yorumlanan konulardan biriydi. Esra Toptaş, Kadir Kaymakçı, Esin Övet ve Mehmet Çalışkan, oyuncuların Türkiye’de deneme çekimlerine girmeden kadroya alındığı konusunda aynı fikirde olduklarını belirtti. Adı ve kariyeri güçlü bazı erkek oyuncuların kendilerine partnerlik yapacak kadın oyuncular konusunda tasarruf sahibi olduklarının altı çizilirken bazı kadın oyuncuların da aynı şekilde partnerlerini seçebildiği de belirtildi.
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