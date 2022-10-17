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Billur Kalkavan'a veda - Son dakika magazin haberleri

Billur Kalkavan'a veda

Yaklaşık 6 aydır akciğer kanseri tedavisi gören Billur Kalkavan, cumartesi günü 59 yaşında hayata veda etmişti. Kalkavan, bugün Zincirlikuyu Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak

17.10.2022 - 09:08 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Ocakta yakalandığı akciğer kanseri nedeniyle tedavi gören Billur Kalkavan, cumartesi sabaha karşı 3.45'te hayatını kaybetmişti. Kalkavan, kemoterapi sırasında vücudunda türeyen bir mantar sebebiyle 59 yaşında yaşamını yitirmişti.

    Billur Kalkavan'ın cenazesi bugün Zincirlikuyu Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

  • KANSERE DEĞİL, MANTARA YENİLDİ

    Billur Kalkavan'ın sevgilisi Buğra Bahadırlı, sevgilisinin kansere değil, kemoterapi sırasında vücudunda türeyen bir mantar sebebiyle vefat ettiğini açıkladı.

  • "ÖLECEĞİNİ HİÇ DÜŞÜNMEDİĞİ İÇİN VASİYET BIRAKMADI"

    Habertürk'e konuşan Bahadırlı, "Maddi veya manevi hiçbir vasiyeti yoktu. Çünkü hiçbir şekilde öleceğini düşünmüyordu. Siz de eve geldiğinizde gördünüz. O kadar mücadeleci, umutlu ve hayat doluydu. Son ana kadar da o halini korudu. O haldeyken vasiyet bırakma aklına bile gelmemiştir, benim de aklıma gelmedi. Hiç öyle bir konuşma yapmadık. Her şey yolunda gidiyordu ama enfeksiyondan dolayı kalbi çok yoruldu" dedi.

  • "HASTALIĞI ATLATIYORUM" DEMİŞTİ

    Ünlü oyuncu, geçtiğimiz ağustos ayında şu ifadeleri kullanmıştı: Merhabalar, şimdi benim sağlığımı merak edenler için söyleyeyim; çok iyiyim, her gün daha iyiye gidiyorum. Sonuçlar da güzel çıkıyor. Merak edecek hiçbir şey yok, iyileşiyorum. Kafamdan saç bile çıkıyor da ben kendim kazıtıyorum daha güzel olmadığı için henüz. Yani atlatıyorum ben bu meseleyi... Onun için merakta kalmayın. İkincisi; bu ayki Billur TV çekimlerimiz biraz gecikecek. Maalesef çünkü benim biraz daha hastanede kalmam gerekiyor. Onun için beni affedin. Ayın 3'ü gibi çekeceğiz. Yani en yakın zamanda yayında olacağız. Sizleri çok seviyorum, güzel enerjilerinizi almaya devam ediyorum. Yolladığınız her güzel enerji, hücrelerimi iyileştiyor. Çok çok teşekkürler.

  • "ÇOĞU ERKEK KAÇARDI AMA BUĞRA KAÇMADI"

    Billur Kalkavan, Habertürk'e verdiği röportajda sevgilisi Buğra Bahadırlı'nın kendisine çok destek olduğunu söyleyerek, "Çoğu erkek böyle bir durumda kaçardı. Buğra, kaçmadı. Yanı başımda durması hastalıkla mücadelemde bana çok yardımcı oluyor" demişti.

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