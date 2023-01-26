Bill Gates uyardı: Bir sonraki daha şiddetli olacak

Milyarder iş insanı ve Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, bir sonraki pandeminin çok daha şiddetli olacağı konusunda uyarıda bulundu.
Avustralya'nın Sidney kentindeki bir düşünce kuruluşu olan Lowy Enstitüsü'nde yapılan bir röportajda konuşan Gates, koronavirüs salgınına yönelik dünyada verilen mücadeleyi hem övdü hem de eleştirdi.
Gates, ABD'nin karantina önlemleri almak için yeterince hızlı hareket etmediğini söyledi. Yine de dünyanın virüsün yayılmasına nispeten yavaş tepki vermesine tamamen şaşırmadığını söyledi: "Pandemiler o kadar nadiren ortaya çıkıyor ki, beceriksiz olmak kolay." dedi.
Geçen yıl "Bir Sonraki Pandemi Nasıl Önlenir" isimli kitap çıkaran Gates, dünya çapındaki federal hükümetlerin bir sonraki küresel salgından önce bu önlemleri çok daha kolay hale getirmesini beklediğini söyledi.
Böyle bir durumda ülkelerin birlikte çalışması gerektiğini savunan Gates, "Bir sonraki pandeminin Kovid-19'dan daha şiddetli ve insan yapımı bir virüsten kaynaklanma ihtimali var. Her beş yılda bir hem ülke hem de bölgesel düzeyde olası bir pandemi için kapsamlı bir tatbikat yapmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Gates, 2015'te yaptığı açıklamada da bulaşıcı bir virüsün dünya nüfusu için nükleer savaştan daha büyük bir risk oluşturabileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.