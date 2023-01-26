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Haberler Dünya Son dakika pandemi uyarısı: Bill Gates'ten yeni salgın uyarısı: Bir sonraki daha şiddetli olacak - Haberler

Bill Gates'ten yeni salgın uyarısı: Bir sonraki daha şiddetli olacak

Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, koronavirüs salgının ardından dünyada meydana gelecek yeni salgının daha şiddetli ve insan yapımı bir virüsten kaynaklanma ihtimali olduğu konusunda uyarıda bulundu

Giriş: 26.01.2023 - 07:32 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika pandemi uyarısı: Bill Gates'ten yeni salgın uyarısı: Bir sonraki daha şiddetli olacak - Haberler
Bill Gates uyardı: Bir sonraki daha şiddetli olacak
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Milyarder iş insanı ve Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, bir sonraki pandeminin çok daha şiddetli olacağı konusunda uyarıda bulundu.

Avustralya'nın Sidney kentindeki bir düşünce kuruluşu olan Lowy Enstitüsü'nde yapılan bir röportajda konuşan Gates, koronavirüs salgınına yönelik dünyada verilen mücadeleyi hem övdü hem de eleştirdi.

Foto: AP
Foto: AP

Gates, ABD'nin karantina önlemleri almak için yeterince hızlı hareket etmediğini söyledi. Yine de dünyanın virüsün yayılmasına nispeten yavaş tepki vermesine tamamen şaşırmadığını söyledi: "Pandemiler o kadar nadiren ortaya çıkıyor ki, beceriksiz olmak kolay." dedi.

Geçen yıl "Bir Sonraki Pandemi Nasıl Önlenir" isimli kitap çıkaran Gates, dünya çapındaki federal hükümetlerin bir sonraki küresel salgından önce bu önlemleri çok daha kolay hale getirmesini beklediğini söyledi.

Foto: AA
Foto: AA

Böyle bir durumda ülkelerin birlikte çalışması gerektiğini savunan Gates, "Bir sonraki pandeminin Kovid-19'dan daha şiddetli ve insan yapımı bir virüsten kaynaklanma ihtimali var. Her beş yılda bir hem ülke hem de bölgesel düzeyde olası bir pandemi için kapsamlı bir tatbikat yapmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Foto: AP
Foto: AP

Gates, 2015'te yaptığı açıklamada da bulaşıcı bir virüsün dünya nüfusu için nükleer savaştan daha büyük bir risk oluşturabileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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