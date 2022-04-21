Netflix yılın ilk çeyreğinde 11 yılın ardından ilk kez abone kaybetti. Abone sayısı ilk çeyrekte 200 bin gerilerken firma, ikinci çeyrekte düşüşün 2 milyonu bulmasını beklediğini açıkladı.
Beklentilerin çok altında gelen bu sonuçlarla Netflix hisseleri dün yüzde 35 değer kaybetti. Firmanın piyasa değeri de yaklaşık 48 milyar dolar eriyerek 100 milyar dolara düştü.
Netflix'in köü performansından en çok yara alan isimlerden birisi ise ABD'li milyarder fon yöneticisi Bill Ackman oldu. 3.2 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en ünlü yatırımcıları arasında yer alan Ackman'ın yönettiği Pershing Square Capital Management ocak ayında Netflix hissesi satın almıştı.
Seneye 597 dolardan başlayan Netflix hisseleri 26 Ocak'ta 359.7 dolara kadar geriledi. Bu tarihten sonra ise yönünü yukarı çevirdi. Netflix hisselerinin o dönem yükselmesinde 27 Ocak'ta Ackman'ın 3.1 milyon adet hisse aldıklarını açıklaması etkili oldu. Ackman Netflix yönetimine güvendiğini ve hisselerdeki düşüşü bir alım fırsatı olarak gördüğünü belirtti.
Netflix hisselerinin 2022'deki seyri:
1 Şubat'ta Netflix hisseleri 457 doları aştı. Ancak bu yükseliş çok uzun sürmedi. Özellikle dijital yayımcılıkta artan rekabet analistlerin Netflix'le ilgili tahminlerini düşürmesine yol açtı. Bu değişim hisselerde yeni bir satış dalgasını beraberinde getirdi.
Netflix hisseleri son 1 aydır 340-380 dolar aralığında seyrederken 2022 ilk çeyrek sonuçlarının ardından dün yüzde 35.1 çakıldı ve 226.2 dolara geriledi. Ackman ise ellerindeki tüm Netflix hisselerini sattıklarını açıkladı.
Henüz resmi veriler yayımlanmasa da Pershing Square'in Netflix işlemlerinden kaybının 430 milyon doları bulduğu hesaplandı.
'TAHMİN ETMEK ÇOK ZOR'
Ackman konuyla ilgili yatırımcılara yönelik dün kaleme aldığı mektupta "Bugün elimizdeki tüm Netflix yatırımını sattık. Dün hayalkırıklığı yaratan abone büyüme rakamları sonrası Netflix yönetimi tamamen üyelik temelli modelinde değişikliğe gideceğini, ödeme yapmayan müşteriler konusunda daha agresif olacağını ve bu değişikliklerin tam uygulanmasının 1-2 yıl süreceğini bildirdi. Bu değişiklikler mantıklı olsa da şirketin uzun vadeli abone büyümesi, geliri ve sermaye yapısı üzerindeki etkisini tahmin etmek çok zor" ifadelerini kullandı.
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