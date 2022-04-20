Dijital medya devi Netflix 2022 ilk çeyrek sonuçlarıyla hayal kırıklığı yarattı. Firma 2011'den bu yana ilk kez abone kaybı yaşadı. Abone sayısı ilk çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 200 bin gerileyerek 221 milyon 640 bine düştü. Firma ikinci çeyrekte abone kaybının hızlanarak 2 milyona ulaşmasını beklediğini açıkladı.
Netflix'in gelirleri ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artışla 7 milyar 868 milyon dolara ulaşırken, net kârı yüzde 6.4 düşüşle 1 milyar 597 milyon dolara geriledi.
Firmadan hissedarlara yollanan mektupta Rusya'da faaliyetlerin durdurulması sebebiyle 700 bin abone kaybı yaşandığı, bu durum olmasa çeyreği 500 bin net abone kazanımıyla kapatacakları ifade edildi. Firma geçen yıl yaptığı açıklamada 2022'nin ilk çeyreğinde abone sayısını 2.5 milyon artırmayı hedeflediğini duyurmuştu.
100 MİLYON KİŞİ PAYLAŞIYOR
Hissedar mektubunda şirketin hedeflediği büyümeyi yakalayamadığı ve bunun 4 nedeni olduğu belirtildi. Bu nedenlerin arasında yaklaşık 222 milyon Netflix abonesinin şifresini paylaşarak platformu izleyen 100 milyon kişi de sayıldı.
Geniş bant internet ve akıllı televizyon adaptasyonundaki yavaşlıkla yüksek paylaşım oranları birleşince bir çok pazarda abone büyümesini zorlaştığı ifade edilen mektupta şu ifadeler yer aldı:
LATİN AMERİKA'DA TEST ETTİ
"Paylaşımı en iyi nasıl paraya çevireceğimize odaklanıyoruz. 100 milyonu aşkın hane halihazırda Netflix kullandığı için bu büyük bir fırsat sunuyor. Paylaşım muhtemelen büyümemize katkıda bulunmuştur. Biz aynı hane içinde paylaşımı her zaman kolaylaştırmaya çalıştık. Bu özellik popüler olsa da Netflix'in ne zaman ve nasıl diğer hanelerle paylaşılacağı konusunda kafa karışıklığına neden oldu.
Bu sebeple geçen yıl paylaşımı paraya çevirmek için farklı yaklaşımlar denemeye başladık. Mart ayında Latin Amerika'da 3 farklı pazarda abonelere ek haneler için ödeme yapabileceği iki farklı özellik sunduk."
Netflix yönetimi orta vadede şifre paylaşanları aboneye dönüştürmekte önemli bir finansal potansiyel gördüğünü belirtti. Bu açıklama yakın zamanda firmanın dünya genelinde şifre paylaşımına kısıtlamalar getireceği şeklinde yorumlandı.
Firma bunun yanında kaliteli içerikleri artırarak daha fazla kişiye ulaşmaya çalışmaya devame edeceğini belirtti.
REKLAM İNADI KIRILDI
Netflix bunun yanında geleneksel medya şirketlerinin de artık geleceğin online yayında olduğunu anladığını bu sebeple Hulu, Amazon gibi rakiplerinin yanında yeni platformların ortaya çıktığını da vurguladı.
Bu artan rekabet firmanın uzun süredir uzak durduğu bir seçeneğin de masaya gelmesine yol açtı. Netflix CEO'su Reed Hastings daha düşük abonelik ücretleri karşılığında reklamlı yayın yapmaya açık olduğunu açıkladı. Hastings "Netflix'i takip edenler reklamın karmaşıklığına karşı olduğumu ve aboneliğin basitliğinin taraftarı olduğumu bilirler. Ancak tüketici tercihinin daha büyük taraftarıyım. Daha düşük bir ücret isteyen reklam toleransı olan tüketicilere istediklerini vermek mantıklı geliyor" ifadelerini kullandı.
HİSSELERDE SERT DÜŞÜŞ
Netflix mali sonuçlarını dün borsa kapanışının ardından açıkladı. Kapanış sonrası işlemlerde Nasdaq'ta Netflix hisseleri yüzde 25.7 değer kaybetti. Bugüne de açılış öncesi işlemlerde kayıp bir önceki kapanışa göre yüzde 25 olmaya devam etti. Eğer açılış bu düşüşle gerçekleşirse Netflix'in piyasa değeri 39 milyar dolar eriyerek 116 milyar dolara düşecek.
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