Çin Wuhan'da görülen ölümcül yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 259'a çıktı. Salgın 24 ülkeye yayılırken, araştırmacılar ölümcül virüs için tedavi yollarını arıyor. Dün Reuters Haber Ajansı'ndan geçen haberde, Fransız Pasteur Enstitüsü'nden bilim insanı Fransız Pasteur Enstitüsü'nden Dr. Christophe D’Enfert, koronavirüs aşının 20 ay içinde kullanıma hazır olabileceğini söyledi.

Öte yandan koronavirüsün tedavisine yönelik bir çalışma ise dünyanın en prestijli tıp dergisi 'The New England Journal of Medicine (NEJM)' dergisinde yayımlandı. Çalışmaya göre; koronavirüse karşı 'Remdesivir' adlı bir ilacın iyileşme sağladığı klinik bulgularla gösterildi.

ABD'deki ilk koronavirüs vakasındaki hastalık seyri

NEJM'in bildirdiğine göre; ilaç ABD'nin Washington eyaletinde koronavirüs teşhis edilen bir hastaya uygulandı. Salgının başladığı Wuhan'a seyahat eden 35 yaşındaki adam, ABD'ye döndükten sonra ülkede koronavirüs testi pozitif çıkan ilk kişi oldu. 15 Ocak'ta Wuhan'dan Washington'a dönen hastanın 19 Ocak 2020'de, 4 günlük öksürük ve ateş şikayetiyle bir acil bakım kliniğine başvurdu. Hastanın seyahat geçmişi göz önüne alınarak yerel ve eyalet sağlık departmanları ile Sağlık Bakanlığı bilgilendirildi. Hasta, koronavirüsün kaynağı olduğu belirtilen Huanan deniz ürünleri pazarına gitmediğini ve Çin'e yaptığı yolculuk sırasında hasta kişilerle teması olmadığını bildirmesine rağmen koronavirüs vakaları için hazırlanan prosedür uygulandı. Gerekli numuneler alındıktan sonra hasta, yetkililer tarafından aktif olarak izlenerek ev izolasyonuna alındı. Koronavirüs testi pozitif çıkan hasta izolasyon ünitesine alındı. Hastada ateş, kuru öksürük, halsizlik, burun akıntısı, mide bulantısı ve kusma, ishal gibi semptomlar kaydedildi.

Hastanın hastanedeki 3. gününde çekilen bir akciğer grafisinde (hastalık günü 7) anormallik görülmedi.

Bununla birlikte, hastanedeki 5. gününde (hastalık günü 9) ikinci bir akciğer grafisinde sol akciğerin alt lobunda pnömoni (zatürre) kanıtı görüldü.

Solunum durumunda da bir değişiklik tespit edildi. Hastanedeki 6. gününde, hastanın klinik görüntüsü değişmeye başladı, hastaya oksijen verildi. Zatürrenin ilerlemesi üzerine bazı ilaçlar verildi. Yeniden çekilen akciğer grafisinde bu kez akciğerin sağ lobunda da zatürre bulgusuna rastladılar.

7. günün akşamında hastaya remdesivir adlı ilaç verildi, ertesi gün hastanın klinik durumunun düzeldiği tespit edildi. 30 Ocak'tan beri hastanede kalan hastanın şiddeti azalan öksürüğü hariç tüm semptomlarının iyileştiğini yazdı.

8. hastane gününde (hastalık günü 12) hastanın klinik durumu düzeldi. Oksijen desteği kesilen hastanın akciğerindeki iki taraflı alt lob ralleri (çıtırtı sesine benzeyen anormal solunum sesleri) artık mevcut değildi. İştahı düzeldi, öksürük dışındaki tüm semptomları düzeldi.

KORONAVİRÜS İÇİN ETKİLİ BİR İLAÇ MI?

Providence Bölgesel Tıp Merkezi Bulaşıcı Hastalık Bölümü Başkanı Dr. George Diaz, ​​“Tedaviden önce yüksek ateşi vardı ve giderek hastalanıyordu. Tedaviden sonra ise ateşi azaldı ve artık oksijene ihtiyacı kalmadı. Akciğerleri temizlendi ve genel olarak kendini daha iyi hissetti" açıklamasında bulundu.

Öte yandan Dr. Diaz, ilacın koronavirüs için etkili bir tedavi olup olmadığını belirlemek için ilacın büyük klinik çalışmalarla incelenmesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2001191